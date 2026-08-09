रांची में जिला प्रशासन की छात्रों से अपील, उग्र प्रदर्शन से बचें, 'कानूनी कार्रवाई' से करियर पर पड़ सकता है असर
पुलिस और जिला प्रशासन ने छात्रों से अपील करते हुए कहा है कि उग्र प्रदर्शन से बचें.
Published : August 9, 2026 at 11:17 PM IST
रांची: जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के सोमवार को प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर रांची जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण अपील जारी की है. जिला प्रशासन ने छात्रों से किसी भी तरह के आक्रामक या गैरकानूनी प्रदर्शन में शामिल नहीं होने की अपील करते हुए शांतिपूर्ण और वैधानिक तरीके से अपनी मांग रखने को कहा है.
जारी की गई अपील, विधानसभा के 750 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू
जिला जनसंपर्क कार्यालय की ओर से रविवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 507/2026 में बताया गया है कि 10 अगस्त को कतिपय छात्र संगठनों द्वारा विधानसभा घेराव किए जाने की सूचना है. इसे देखते हुए प्रशासन ने विधानसभा परिसर की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था को लेकर विशेष कदम उठाया है.
जिला प्रशासन के अनुसार, झारखंड विधानसभा परिसर (नया विधानसभा) के 750 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 163 लागू की गई है. इसमें झारखंड हाईकोर्ट, रांची का क्षेत्र अपवाद रखा गया है. प्रशासन के मुताबिक, रांची सदर अनुमंडल पदाधिकारी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश लागू किया है.
आदेश लागू होने के बाद उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैरकानूनी माना जाएगा. प्रशासन ने साफ किया है कि विधानसभा घेराव के दौरान कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली किसी भी गतिविधि से सख्ती से निपटा जा सकता है.
छात्रों को प्रशासन की सलाह- उग्र प्रदर्शन से रहे दूर
जिला प्रशासन ने अपने संदेश की शुरुआत 'प्रिय छात्रों' से करते हुए कहा है कि छात्र किसी भी प्रकार के आक्रामक प्रदर्शन का हिस्सा बनने से बचे. प्रशासन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां न केवल कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती पैदा करती हैं बल्कि छात्रों की शिक्षा, भविष्य और करियर पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं. प्रशासन ने छात्रों को आगाह करते हुए कहा है कि यदि कोई छात्र हिंसक या गैरकानूनी गतिविधि में शामिल पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
पुलिस वेरिफिकेशन और नौकरी का भी दिया हवाला
जिला प्रशासन ने छात्रों को समझाने के लिए शैक्षणिक रिकॉर्ड और रोजगार की संभावनाओं का भी हवाला दिया है. विज्ञप्ति में कहा गया है कि वर्तमान समय में अधिकांश सरकारी नौकरियों में पुलिस वेरिफिकेशन की आवश्यकता होती है. किसी भी तरह का नकारात्मक रिकॉर्ड भविष्य में नौकरी हासिल करने में बाधा बन सकता है. प्रशासन ने यह भी कहा है कि इसका असर सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि निजी कंपनियों में नौकरी अथवा ठेके प्राप्त करने में भी परेशानी हो सकती है.
शांतिपूर्ण और कानूनी तरीके से रखें अपनी बात
जिला प्रशासन ने छात्रों से कहा है कि यदि उन्हें किसी मुद्दे को लेकर शिकायत या समस्या है, तो वे अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखें और इसके लिए कानूनी एवं वैधानिक रास्ते अपनाएं. प्रशासन के अनुसार, आक्रामकता से किसी समस्या का समाधान नहीं होगा और इससे छात्र तथा समाज दोनों के हित प्रभावित हो सकते हैं.
पुलिसकर्मियों को छात्रों से संयम बरतने का निर्देश
विधानसभा घेराव की संभावना को देखते हुए रविवार पुलिस केंद्र रांची के परेड ग्राउंड में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. रांची के सिनियर एसपी राकेश रंजन ने प्रदर्शनकारी छात्रों के साथ सख्ती या दबाव नहीं बनाने बल्कि उन्हें समझाकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की सलाह दी है. साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से विधि-व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया. बैठक में एसएसपी रांची, ग्रामीण एसपी, ट्रैफिक एसपी, सिटी एसपी, डीएसपी सीसीआर समेत सभी डीएसपी, थाना प्रभारी और अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे.
सोमवार को विधानसभा घेराव का ऐलान
गौरतलब है कि जेपीएससी-जेएसएससी की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ छात्र पिछले कई दिनों से रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में आंदोलन कर रहे हैं. सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद छात्रों ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा का घेराव करने का ऐलान किया है. ऐसे में प्रशासन की ओर से धारा 163 लागू किए जाने और छात्रों से उग्र प्रदर्शन से दूर रहने की अपील के बाद सोमवार को होने वाला छात्र आंदोलन प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच टकराव की दृष्टि से अहम माना जा रहा है.
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