धनबाद प्रशासन अलर्ट: विजय जुलूस पर सख्ती, होली पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

जिला प्रशासन ने सभी से अपील की है कि होली शांति से मनाएं, किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

ADMINISTRATION ALERT ON HOLI
होली पर्व पर मीटिंग करते जिला प्रशासन पदाधिकारी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 26, 2026 at 12:17 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 12:23 PM IST

3 Min Read
नरेंद्र कुमार निशाद

धनबादः होली पर्व और नगर पालिका चुनाव के नतीजों के मद्देनज़र धनबाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. विजय जुलूस निकालने के लिए अब अनुमंडल कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

धनबाद में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने स्पष्ट कहा कि नगर पालिका चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने से पूर्व अनुमंडल कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते डीसीऔर एसएसपी (Etv Bharat)

होली भी शांति और भाईचारे के साथ मनाई जाएगीः डीसी

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव से संबंधित शहर में लगे झंडे, बैनर और पोस्टर अविलंब हटाए जाएं. उन्होंने कहा कि जैसे नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, उसी तरह होली भी शांति और भाईचारे के साथ मनाई जाएगी. इसके लिए जिले में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं.

किसी भी तरह की हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगाः एसएसपी

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पर्व के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उनको किसी भी सूरत में बख्शा जाएगा. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध या असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस होलिका दहन और होली के दौरान हर समय मुस्तैद रहेगी.

धनबाद में हमेशा शांति से पर्व मनाने की मिसालः जिला परिषद अध्यक्ष

बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि धनबाद ने हमेशा सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व मनाने की मिसाल कायम की है और इस बार भी यही परंपरा कायम रहेगी.

शांति समिति के सदस्यों ने पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने, सड़क पर जल छिड़काव, पर्याप्त रोशनी, जबरन रंग न डालने, मोहल्लों की साफ-सफाई, पर्याप्त जलापूर्ति, 4 मार्च को कोल माइनिंग क्षेत्रों में भारी वाहनों का परिचालन रोकने, स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में बिकने वाले रंग-अबीर की गुणवत्ता जांच जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए.

होली को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस सतर्क

प्रशासन ने सभी सुझावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है. कुल मिलाकर, होली को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है, ताकि पर्व शांति, सुरक्षा और भाईचारे के साथ संपन्न हो सके.

Last Updated : February 26, 2026 at 12:23 PM IST

