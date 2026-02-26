ETV Bharat / state

धनबाद प्रशासन अलर्ट: विजय जुलूस पर सख्ती, होली पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

होली पर्व पर मीटिंग करते जिला प्रशासन पदाधिकारी ( Etv Bharat )

नरेंद्र कुमार निशाद

धनबादः होली पर्व और नगर पालिका चुनाव के नतीजों के मद्देनज़र धनबाद में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. विजय जुलूस निकालने के लिए अब अनुमंडल कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है. साथ ही हुड़दंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

धनबाद में होली पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है. न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने स्पष्ट कहा कि नगर पालिका चुनाव में विजयी प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने से पूर्व अनुमंडल कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा. बिना अनुमति जुलूस निकालने पर कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी देते डीसीऔर एसएसपी (Etv Bharat)

होली भी शांति और भाईचारे के साथ मनाई जाएगीः डीसी

उपायुक्त ने यह भी निर्देश दिया कि चुनाव से संबंधित शहर में लगे झंडे, बैनर और पोस्टर अविलंब हटाए जाएं. उन्होंने कहा कि जैसे नगर पालिका चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, उसी तरह होली भी शांति और भाईचारे के साथ मनाई जाएगी. इसके लिए जिले में फ्लैग मार्च निकाला जाएगा जिसके लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं.

किसी भी तरह की हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगाः एसएसपी

वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने सख्त संदेश देते हुए कहा कि पर्व के दौरान किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न ही उनको किसी भी सूरत में बख्शा जाएगा. उन्होंने आम नागरिकों से अपील की है कि संदिग्ध या असामाजिक तत्वों की सूचना तुरंत पुलिस को दें. पुलिस होलिका दहन और होली के दौरान हर समय मुस्तैद रहेगी.