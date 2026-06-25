मुहर्रम को लेकर पलामू और गढ़वा में बदला ट्रैफिक प्लान, पुलिस ने किया मॉकड्रिल, बैठक में दिए जरूरी दिशा-निर्देश
पलामू और गढ़वा में मुहर्रम की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने बैठक की है.
Published : June 25, 2026 at 7:10 PM IST
पलामू/गढ़वा: मुहर्रम के जुलूस को लेकर पलामू में ट्रैफिक प्लान को बदला गया है. मुहर्रम के जुलूस को ध्यान में रखते हुए सुबह 6 बजे से जुलूस की समाप्ति तक बड़े एवं छोटे मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. रांची की तरफ से आने वाले बड़े मालवाहक वाहन बस, ट्रक, हाइवा और ट्रेलर आदि फोरलेन ओवरब्रिज से होते हुए सिंगर फोरलेन ओवरब्रिज से होकर जाएंगे. बड़े एवं छोटे मालवाहकों को शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.
औरंगाबाद की तरफ से आने वाले बड़े एवं मालवाहक वाहनों के लिए भी यही रूट रहेगा. पांकी की तरफ से आने वाले बड़े मालवाहक वाहन पोखराहा तक आएंगे, शाहपुर चैनपुर की तरफ से आने वाली गाड़ियां मंगरदाहा घाटी पर रूक जाएगी जबकि रमकंडा रामगढ़ की तरफ से आने वाली गाड़ियां नेउरा में रुक जाएंगी.
मुहर्रम के जुलूस को लेकर पलामू में मॉकड्रिल
पलामू में मुहर्रम के जुलूस को लेकर मॉकड्रिल का भी आयोजन किया गया. सदर एसडीएम संजय पांडेय और एसडीपीओ राजेश यादव के नेतृत्व में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया. मॉकड्रिल के दौरान वाटर कैनन समेत कई उपकरणों का इस्तेमाल किया गया ताकि आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल हो सके.
डीसी और एसपी के निर्देश पर मॉकड्रिल किया गया है. जुलूस को लेकर यह पूर्व अभ्यास है: संजय पांडेय, सदर एसडीएम
वहीं डीएसपी राजेश यादव ने बताया कि मॉकड्रिल किया गया है एवं पुलिस ने आपदा के दौरान निपटने के लिए रिहर्सल की है. मुहर्रम के जुलूस को लेकर ट्रैफिक प्लान भी तैयार है.
डीसी, एसपी ने सभी अनुमंडल क्षेत्रों का लिया जायजा
मुहर्रम के जुलूस को लेकर डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने पलामू के विभिन्न अनुमंडल क्षेत्र में विधि व्यवस्था का जायजा लिया है. इस दौरान बड़ी संख्या में अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. दोनों अधिकारियों ने मुहर्रम के रूप और जुलूस के बारे में जानकारी ली और कई बिंदुओं पर निर्देश जारी किए हैं.
पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था
गढ़वा जिले में मुहर्रम पर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सतर्क है. दरअसल, गढ़वा में पर्व-त्योहार को लेकर संवेदनशील जिला होने की वजह से यहां सतर्कता बढ़ा दी जाती है. जगह-जगह पुलिस की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देखने को मिलती है. वहीं मुहर्रम के मद्देनजर डीसी और एसपी ने जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं.
जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक
गढ़वा जिला प्रशासन और पुलिस की मुस्लिम धर्मावलंबियों के साथ मुहर्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई. जिला समाहरणालय में डीसी पशुपति नाथ मिश्रा की अध्यक्षता में शांति एवं समन्वय समिति के सदस्यों, मुहर्रम इंतेजामिया कमेटी के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई.
आज जिले के सभी थाना/ओपी क्षेत्र अंतर्गत आगामी मुहर्रम पर्व को शांत एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च पैदल/बाईक एवं चारपहिया वाहन से गस्त करते हुए संवेदनशील इलाकों, मुख्य मार्गों एवं जुलूस मार्गों का भौतिक निरीक्षण... pic.twitter.com/JfulT73zK8— Garhwa Police (@GarhwaPolice) June 24, 2026
जुलूस निकालने के लिए रूट चार्ट पर चर्चा
मुहर्रम के अवसर पर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त ने मुहर्रम को शांति एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला. विभिन्न प्रखंडों से आए विभिन्न समुदायों के कई लोगों ने बारी-बारी से मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर, पर्व के आयोजन के संबंध में जुलूस निकालने के लिए रूट चार्ट, विधि-व्यवस्था एवं अन्य बातों से जिले के वरीय पदाधिकारियों एवं अन्य उपस्थित लोगों को अवगत कराया.
आपसी भाईचारा के साथ मुहर्रम मनाने की अपील
बैठक में उपस्थित अनुमंडल पदाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को लॉ एंड ऑर्डर की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई. उपायुक्त द्वारा सभी की बातों को सुनते हुए लोगों को शांतिपूर्वक एवं आपसी भाईचारा के साथ मुहर्रम मनाने की शुभकामनाएं दी. निर्गत सरकारी गाइडलाइंस के तहत पर्व को मनाने की बात कहते हुए बताया गया कि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन आपके सहयोग के लिए साथ है.
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