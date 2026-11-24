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घाघडीह सेंट्रल जेल में 11 मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उपायुक्त और एसएसपी ने की छापामारी

घाघडीह सेंट्रल जेल में हुई अचानक छापामारी ( Etv Bharat )

जमशेदपुरः जिला प्रशासन की एक टीम ने जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में छापेमारी की. पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने बताया कि जेल के सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई, लेकिन वहां कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली. घाघीडीह सेंट्रल जेल में यह औचक निरीक्षण और छापेमारी उपायुक्त राजीव रंजन और SSP डॉ. एहतशाम वकारिब सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई.

जानकारी देते उपायुक्त और एसएसपी (Etv Bharat) सभी वार्डों की तलाशी ली गई