घाघडीह सेंट्रल जेल में 11 मजिस्ट्रेट और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उपायुक्त और एसएसपी ने की छापामारी
जमशेदपुर की घाघीडीह सेंट्रल जेल में अचानक छापेमारी की गई मगर वहां कोई बड़ी प्रतिबंधित सामग्री नहीं मिली.
Published : November 24, 2026 at 10:00 AM IST
जमशेदपुरः जिला प्रशासन की एक टीम ने जमशेदपुर के घाघीडीह सेंट्रल जेल में छापेमारी की. पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ने बताया कि जेल के सभी वार्डों की सघन तलाशी ली गई, लेकिन वहां कोई भी आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली. घाघीडीह सेंट्रल जेल में यह औचक निरीक्षण और छापेमारी उपायुक्त राजीव रंजन और SSP डॉ. एहतशाम वकारिब सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई.
सभी वार्डों की तलाशी ली गई
सोमवार देर रात लगभग दो घंटे तक चली एक छापेमारी के दौरान, सिटी SP, SDO और DSP ने 11 मजिस्ट्रेटों और पुलिस के एक बड़े दल के साथ मिलकर सेंट्रल जेल के सभी वार्डों की सघन तलाशी ली.
पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश
इस औचक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, कानून-व्यवस्था, अनुशासन और प्रशासनिक कामकाज का जायजा लेना था, साथ ही यह सुनिश्चित करना था कि जेल के भीतर किसी भी तरह की अवैध या प्रतिबंधित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके. निरीक्षण के दौरान, विभिन्न वार्डों, कोठरियों, बैरकों, रसोई, अस्पताल और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों की गहन जांच की गई. कारा में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता, प्रवेश एवं निकास व्यवस्था, मुलाकातियों की जांच प्रक्रिया तथा कारा के भीतर निगरानी तंत्र का भी जायजा लिया गया एवं संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए.
कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हईः उपायुक्त राजीव रंजन
छापामारी के बाद जिले के उपायुक्त राजीव रंजन ने बताया कि 11 मजिस्ट्रेट और पुलिसकर्मी मिलाकर करीब 200 लोग हम लोग थे. सभी सेल का गहन जांच किया गया है. जांच में बीड़ी, सिगरेट, माचिस इस तरह का प्रतिबंधित वस्तु मिला था, जिसे तत्काल जप्त कर लिया गया है. इसके अलावा किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हई है.
खैनी की पुड़ियां बरामदः एसएसपी डॉ. एहतेशाम वकारीब
वहीं जिले के एसएसपी डॉ एहतेशाम वकारीब ने बताया कि मेरे और डीसी महोदय के द्वारा औचक जेल का निरीक्षण किया गया, जिसमें 12 मजिस्ट्रेट और डेढ़ सौ पुलिस बल एवं 50 पुलिस ऑफिसर की टीम ने रेड की. सभी वार्ड का निरीक्षण किया गया. ऐसा कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, कुछ खैनी और पुड़ियां बरामद हुई हैं, जिसको मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर के द्वारा तुरंत जब्त करके हटा दिया गया है. एसएसपी ने बताया कि शहर में घटनाओं में कमी आई है, और यह उन निरंतर प्रयासों का हिस्सा है, जिनका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि हम हर मोर्चे पर कड़ी नजर रखें.
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