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देवघर में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने की कवायद तेज, 200 से अधिक बच्चे चिन्हित

देवघर: झारखंड में बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग लगातार अभियान चला रहा है. रूआर कार्यक्रम के साथ-साथ ऐसे बच्चों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है, जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग होने के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. इसी कड़ी में देवघर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाकर दिव्यांग बच्चों को स्कूलों से जोड़ने की तैयारी में जुटा है. जिला शिक्षा विभाग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक, देवघर जिले में करीब 200 ऐसे बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जो शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग हैं और वर्तमान में स्कूल नहीं जा रहे हैं. संथाल परगना के छह जिलों में यह संख्या सबसे ज्यादा है.

सर्वेक्षण करके की गई दिव्यांग बच्चों की पहचान

आंकड़ों के मुताबिक, पाकुड़ जिले में 59, दुमका में 76, साहिबगंज में 47, गोड्डा में 31 और जामताड़ा में 9 ऐसे दिव्यांग बच्चे चिन्हित किए गए हैं, जो स्कूल से बाहर हैं. वहीं देवघर में इनकी संख्या 200 के करीब है. जिला शिक्षा अधीक्षक मधुकर कुमार ने बताया कि देवघर भौगोलिक रूप से बड़ा जिला है और यहां व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण कर बच्चों की पहचान की गई है. उन्होंने बताया कि दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए विभाग विशेष अभियान चला रहा है और आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाएगा.

दिव्यांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कवायद (Etv Bharat)

समन्वय से विशेष सर्वे अभियान की शुरूआत

उन्होंने बताया कि मध्य जून से जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के समन्वय से विशेष सर्वे अभियान शुरू होगा. इसके तहत ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले उन दिव्यांग बच्चों की पहचान की जाएगी, जो अब तक शिक्षा से वंचित हैं. चिन्हित बच्चों को स्कूलों से जोड़ने और उन्हें आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा.