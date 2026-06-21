NEET UG EXAM: रातभर होटलों को खंगालती रही पुलिस, हर संदिग्ध पर रही पैनी नजर
नीट-यूजी परीक्षा को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है.
Published : June 21, 2026 at 7:42 AM IST
गिरिडीह: राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET-UG) 2026 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं कदाचारमुक्त संचालन को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है. इस परीक्षा के मद्देनजर हर छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है. सतर्कता के तहत गिरिडीह के डीसी सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव एवं एसपी डॉ बिमल कुमार के निर्देश पर शहर व शहर से सटे तमाम होटलों एवं लॉज की तलाशी ली गई.
नगर थाना इलाके में थाना प्रभारी रतन कुमार सिंह, मुफ्फसिल थाना इलाके में थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो तो पचम्बा थाना इलाके में इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन एवं थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में होटलों की तलाशी ली गई. जबकि एसडीपीओ जीतबाहन उरांव, डीएसपी नीरज कुमार सिंह, आरके राणा पूरी मॉनिटरिंग करते रहे. इसके अलावा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर भी होटलों को खंगाला गया. वहीं महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी पुलिस पहुंची और संदिग्धों की खोज करती रही.
डीसी ने की महत्वपूर्ण बैठक
इससे पहले डीसी रामनिवास यादव ने तमाम अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक भी की. बैठक में एसपी डॉ बिमल कुमार के साथ साथ, प्रशिक्षु आईएएस, डीडीसी स्मिता कुमारी, डीएसपी आरके राणा के साथ परीक्षा संचालन, सुरक्षा व्यवस्था एवं विधि-व्यवस्था संधारण से जुड़े सभी संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे. इस दौरान डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परीक्षा के आयोजन में किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरती जाए.
उन्होंने कहा कि 21 जून को आयोजित होने वाली नीट-यूजी परीक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील परीक्षा है, इसलिए इसकी पवित्रता, गोपनीयता एवं विश्वसनीयता बनाए रखना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उपायुक्त ने विशेष रूप से अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थी NTA द्वारा जारी नवीनतम एवं वैध एडमिट कार्ड ही लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचे. उन्होंने अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से पूर्व पहुंचने तथा परीक्षा संबंधी सभी दिशा-निर्देशों का पालन करने की भी सलाह दी.
क्या है परीक्षा का समय
परीक्षा दोपहर 02:00 बजे से शाम 05:15 बजे तक आयोजित होगी. जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा समय शाम 06:15 बजे तक निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने एवं परीक्षा प्रक्रिया को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन एवं पुलिस विभाग द्वारा समन्वित रूप से कार्य करने का निर्देश दिया गया है.
इन जगहों पर बनाया गया परीक्षा केंद्र
गिरिडीह में तीन परीक्षा केंद्रों- डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पचंबा, गिरिडीह प्लस 2 उच्च विद्यालय तथा सर जेसी बोस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में परीक्षा आयोजित की जाएगी. डीसी ने बताया कि सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है. सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व अपने-अपने केंद्रों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था, अभ्यर्थियों की प्रवेश प्रक्रिया एवं अन्य व्यवस्थाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
परीक्षा को लेकर बनाया गया नियंत्रण कक्ष
उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी तथा प्रतिबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. साथ ही परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़-भाड़, अफवाह फैलाने वाले तत्वों एवं किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश दिया गया.
बैठक में परीक्षा अवधि के दौरान यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने, अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा विधि-व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में रहे, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए. एसपी डॉ बिमल ने बताया कि इसके अतिरिक्त पेट्रोलिंग दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को लगातार भ्रमणशील रहकर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि परीक्षा को लेकर नियंत्रण कक्ष भी बनाया गया है, जिसका दूरभाष संख्या 06532 - 228829 है.
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