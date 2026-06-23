अवैध रेत खनन पर जिला प्रशासन का प्रहार,माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई,कई वाहन सीज
धमतरी जिला प्रशासन ने अवैध रेत खनन और परिवहन पर बड़ी कार्रवाई की है.माइनिंग विभाग ने हाइवा समेत कई गाड़ियां सीज की हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 5:49 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले में अवैध रेत खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है. एनजीटी के नियमों के तहत नदी से रेत उत्खनन पर प्रतिबंध लागू होने के बावजूद रेत माफिया लगातार महानदी और उसकी सहायक नदियों से अवैध रूप से रेत निकालने में जुटे हुए हैं. इस बीच खनिज विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध खनन में इस्तेमाल की जा रही मशीनों और वाहनों को जब्त किया है.
अवैध रेत खनन और परिवहन की शिकायत पर कार्रवाई
जिला खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि विभाग को लगातार अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की शिकायतें मिल रही थीं. शिकायतों के आधार पर खनिज विभाग की फ्लाइंग स्क्वॉड टीम ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया. इसी दौरान भरारी और दोनर क्षेत्र की रेत खदानों में दबिश देकर कार्रवाई की गई.
कार्रवाई के दौरान भरारी रेत खदान से 2 चैन माउंटेन मशीन और 4 हाइवा वाहन पकड़े गए. जांच में पाया गया कि इनका उपयोग अवैध रूप से रेत उत्खनन और परिवहन के लिए किया जा रहा था. वहीं दोनर खदान से 2 जेसीबी मशीनें जब्त की गईं. सभी जब्त मशीनों और वाहनों के खिलाफ खनिज अधिनियम तथा संबंधित नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है- हेमंत चेरपा, जिला खनिज अधिकारी
प्रतिबंध के बाद भी हो रहा था खनन
खनिज विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मानसून के दौरान नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण रेत उत्खनन से पर्यावरणीय नुकसान होने की आशंका रहती है. यही वजह है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के निर्देशानुसार हर वर्ष 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से रेत उत्खनन पूरी तरह प्रतिबंधित रहता है. इस अवधि में किसी भी व्यक्ति या संस्था को नदी से सीधे रेत निकालने की अनुमति नहीं होती. केवल पूर्व स्वीकृत भंडारण स्थलों में उपलब्ध रेत के परिवहन की अनुमति दी जाती है.
नदी के किनारों में कटाव का खतरा
इसके बावजूद जिले में कई स्थानों पर रेत माफिया नियमों को दरकिनार कर रात के अंधेरे या सुनसान इलाकों में अवैध उत्खनन को अंजाम देने की कोशिश करते हैं. इससे शासन को राजस्व का नुकसान होने के साथ-साथ नदी के प्राकृतिक स्वरूप और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है. अवैध उत्खनन से नदी के किनारों का कटाव बढ़ने और जलधाराओं के प्रभावित होने का खतरा भी बना रहता है.
जिला खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने कहा कि अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध रेत खनन या परिवहन की जानकारी मिले तो इसकी सूचना प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.
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