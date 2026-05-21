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नंदन पहाड़ के सौंदर्यीकरण की तैयारी तेज, श्रावणी मेले से पहले तैयार होगी योजना

देवघर: जिले को बेहतर पर्यटन शहर बनाने की दिशा में प्रशासन लगातार प्रयासरत है. बाबा बैद्यनाथ मंदिर के अलावा जिले में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं, जहां घूमने और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देशभर से पर्यटक पहुंचते हैं. इन्हीं प्रमुख पर्यटन स्थलों में देवघर का नंदन पहाड़ और डिग्रिया पहाड़ भी शामिल है. नंदन पहाड़ का धार्मिक और पौराणिक महत्व भी काफी माना जाता है. मान्यता है कि सदियों पहले भगवान भोलेनाथ के वाहन और सेवक नंदी महाराज का यहां निवास स्थान था.

पौराणिक कथाओं के अनुसार नंदी महाराज ने इसी स्थान पर रावण से युद्ध किया था. यही वजह है कि यहां नंदी महाराज की प्रतिमा भी स्थापित है. जिसे देखने श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं. उत्तर प्रदेश से परिवार के साथ नंदन पहाड़ घूमने पहुंचे एक पर्यटक ने बताया कि बाबा मंदिर के बाद उन्होंने नंदन पहाड़ के बारे में काफी सुना और पढ़ा था. इसी कारण वे अपने परिवार के साथ देवघर घूमने आए हैं. वहीं नंदन पहाड़ के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि नंदन पहाड़ का सौंदर्यीकरण और बेहतर तरीके से किया जाए तो इससे पर्यटकों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी काफी लाभ मिलेगा.

संवाददाता हितेश कुमार चौधरी की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

बी-ग्रेड पर्यटन स्थल है नंदन पहाड़: अधिकारी

नंदन पहाड़ के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर जिले के खेल एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि नंदन पहाड़ बी-ग्रेड पर्यटन स्थल की श्रेणी में आता है. उन्होंने कहा कि बी-ग्रेड पर्यटन स्थलों को राष्ट्रीय स्तर का पर्यटन स्थल माना जाता है और ऐसे स्थलों के विकास के लिए प्रतिवर्ष दो करोड़ रुपए तक खर्च करने का प्रावधान है.

उन्होंने बताया कि वर्तमान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में नंदन पहाड़ के सौंदर्यीकरण कार्य को जल्द शुरू करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही राज्य के पर्यटन सचिव के साथ भी नंदन पहाड़ के विकास को लेकर चर्चा की गई है. सचिव स्तर से भी योजना को स्वीकृति मिल चुकी है. संतोष कुमार ने कहा कि विकास कार्य को धरातल पर उतारने के लिए पर्यटन विभाग के संवेदकों से संपर्क किया गया है और श्रावणी मेले से पहले नंदन पहाड़ के विकास कार्य का डीपीआर तैयार कर लिया जाएगा.