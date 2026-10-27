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डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की मजबूती से मजबूत होगा ऊर्जा तंत्र, स्मार्ट मीटरिंग के बाद अब स्मार्ट ग्रिड पर जोर

जयपुर : देशभर में फैली बिजली सप्लाई (पावर डिस्ट्रीब्यूशन) के जाल को मजबूत बनाने, छीजत रोकने और गुणवत्तापूर्ण बिजली सप्लाई को लेकर मंगलवार को जयपुर में विद्युत वितरण निगमों की 10वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ. यह पहला मौका है जब दो दिवसीय डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी मीट का आयोजन राजस्थान में जयपुर में हो रहा है. इस आयोजन में राजस्थान के विद्युत वितरण निगमों के साथ ही देश के अन्य राज्यों के विद्युत वितरण निगमों के अधिकारी, अन्य राज्यों के ऊर्जा सचिव और अन्य विशेषज्ञ शामिल हुए. जयपुर के एक होटल में प्रदेश के ऊर्जा राज्यमंत्री हीरालाल नागर और मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने आज इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया. दो दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में सात सत्र में स्मार्ट मीटरिंग, स्मार्ट ग्रिड के जरिए ऊर्जा सप्लाई तंत्र को मजबूत बनाने पर मंथन किया जाएगा.

2 दिन में इन मुद्दों पर होगी चर्चा : ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने बताया कि विद्युत वितरण तंत्र में हो रहे नवाचारों, नीतिगत सुधारों, डिस्कॉम्स के आर्थिक सुदृढ़ीकरण, डिजिटाइजेशन, एआई टूल्स और उनके बढ़ते उपयोग, एनर्जी ट्रांजिशन के साथ शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ने, ग्रिड आधुनिकीकरण एवं इसके स्मार्ट प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते अवसरों, ऊर्जा भंडारण, डेटा सेंटरों एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के कारण बिजली की बढ़ती मांग, इसके समुचित प्रबंधन आदि की राह में आने वाली बाधाओं, चुनौतियों और उनके समाधान पर सार्थक चर्चा की जाएगी.

उद्घाटन के साथ तीन सत्रों का आयोजन : पहले दिन तीन महत्वपूर्ण सत्र हुए. जिनमें डिस्कॉम्स के 'फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन', 'वितरण क्षेत्र में डिजिटल इंटेलीजेंस की बढ़ती भूमिका और स्मार्ट मीटर के अत्याधुनिक डेटा विश्लेषण', 'बढ़ते विद्युत भार के अनुरूप निर्बाध एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में नवीकरणीय ऊर्जा की भूमिका' आदि विषयों पर सत्र हुए. ऊर्जा सचिव आरती डोगरा और इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम के प्रेसीडेंट रेजी कुमार पिल्लई ने स्वागत उद्बोधन दिया. इस दौरान इंडिया स्मार्ट ग्रिड फोरम, पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया तथा इंडिया सोलर ग्रिड फोरम की ओर से किए गए इनीशिएटिव तथा रिपोर्ट जारी किए गए.

देश-विदेश के 500 प्रतिनिधि होंगे शामिल : जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम इस कार्यक्रम के आयोजक हैं. वहीं टाटा पावर, चंडीगढ़ पावर, नोएडा पावर, बीएसईएस राजधानी पावर और बीएसईएस यमुना पावर आदि वितरण कंपनियां इसकी सह-आयोजक हैं. आयोजन की थीम 'सहयोगी विकास के लिए विद्युत वितरण निगमों का एकीकरण' रखी गई है. विदेशी प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है. यूएसए, यूरोप, दक्षिण कोरिया और जापान आदि देशों से भी इस सेक्टर के ख्याति प्राप्त तकनीकी विशेषज्ञ एवं स्टेक होल्डर्स भाग ले रहे हैं. देश-विदेश के लगभग 500 से अधिक प्रतिनिधि इस आयोजन में सम्मिलित होंगे.

'चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी जरूरी' : इस मौके पर मंत्री हीरालाल नागर ने कहा, आज की सारी जीवनशैली बिजली तंत्र पर टिकी है. उद्योग, व्यापार से लेकर हर किसी की दिनचर्या भी इसी पर निर्भर है. बिना बिजली आज की जीवनशैली संभव नहीं है. आज बिना छीजत बिजली पहुंचना बड़ी चुनौती है. आज के इस कार्यक्रम में इन्हीं मुद्दों पर मंथन होगा. देश को साल 2047 तक विकसित बनाने की दिशा में एनर्जी की अहम भूमिका होगी. इसलिए चुनौतियों से निपटने की तैयारी करनी होगी. एआई टूल और इसके उपयोग पर भी मंथन होगा. उन्होंने कहा कि किस प्रदेश में क्या चुनौतियां हैं और कहां किस क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है. इस पर दो दिन में मंथन होगा और इस दौरान आए सुझावों को हम प्रदेश में भी लागू करेंगे.

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'सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान सिरमौर' : उन्होंने कहा, प्रदेश में भाजपा सरकार के तीन साल से भी कम समय में राजस्थान की सौर ऊर्जा में भागीदारी 40 गीगावाट है. सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिहाज से राजस्थान देश में पहले स्थान पर है. वहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी करीब 52 गीगावाट है. इसमें गुजरात के बाद राजस्थान दूसरे स्थान पर है. राजस्थान ने सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट्स की स्थापना के लिए एकीकृत नीति अपनाई है. कई प्रोजेक्ट्स के लिए जमीनों का आवंटन किया है. सरकार के पहले साल में हुए राइजिंग राजस्थान समिट में कुल 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 28 लाख करोड़ के एमओयू रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं.

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'बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में राजस्थान बने नंबर वन' : उन्होंने कहा, आज सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ने से दिन के समय ऊर्जा का सरप्लस उत्पादन हो रहा है. अब बड़ी चुनौती पीक ऑवर्स में पर्याप्त बिजली सप्लाई की है. अब इस दिशा में काम किया जा रहा है कि दिन में बनी बिजली को रात के समय पीक ऑवर्स में कैसे काम में लिया जाए. यह बड़ी चुनौती है. इसके लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर काम किया जा रहा है. फिलहाल, 12 हजार मेगावाट के टेंडर निकाले हुए हैं. इनमें से छह हजार मेगावाट के वर्क ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं. जबकि छह हजार मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के टेंडर जारी किए गए हैं. अब प्रयास यह है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में राजस्थान कैसे देश में नंबर एक पर आए.

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'पावर सरप्लस स्टेट बनाना प्राथमिकता' : इस मौके पर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा, यह विचार और आइडिया शेयरिंग का बेहतरीन मंच है. सरकार की प्राथमिकता राजस्थान को पावर सरप्लस बनाना और बिजली कंपनियों को फायदे में लाना है. इसके लिए कई पार्टनरशिप और एमओयू किए हैं. जिनमें से ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में है. इसका फायदा राजस्थान को मिलेगा. स्मार्ट मीटरिंग और ग्रिड की एफिशिएंसी बढ़ाकर बिजली कंपनियों को फायदे में लाने की कवायद जारी है. रिन्यूएबल ऊर्जा के उपयोग के लिए बैटरी एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा दिया जा रहा है.