डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के विरोध में मजदूरों का अनिश्चितकालीन आंदोलन, 200 परिवारों की रोजी-रोटी पर संकट का दावा
FCI गोदामों से डीलरों को ठेकेदारों के जरिए राशन बांटने से 200 परिवारों की रोजी-रोटी पर खतरा मंडरा रहा है.
Published : July 25, 2026 at 6:45 PM IST
धनबादः नई डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के विरोध में झारखंड राज्य खाद्य निगम (JSFC) के मजदूरों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है. शनिवार से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सैकड़ों मजदूर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए. मजदूरों का आरोप है कि नई व्यवस्था लागू होने से करीब 200 मजदूरों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है.
'मजदूर बेरोजगारी की स्थिति में'
मजदूरों का कहना है कि पिछले कई दशकों से भारतीय खाद्य निगम (FCI) से आने वाला अनाज JSFC के कांड्रा, बलियापुर, बाघमारा और बरमसिया गोदामों में उतारा जाता था. यहां लोडिंग और अनलोडिंग का काम करने के बाद राशन जनवितरण प्रणाली के दुकानदारों तक पहुंचाया जाता था. लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब राशन सीधे FCI गोदाम से ठेकेदारों के माध्यम से डीलरों तक भेजा जा रहा है. इससे JSFC गोदामों में काम लगभग बंद हो गया है और मजदूर बेरोजगारी की स्थिति में पहुंच गए हैं.
लोडिंग और अनलोडिंग का काम दिया जाएः मजदूर
धरने पर बैठे मजदूरों ने कहा कि वर्षों से गोदामों में मेहनत करने वाले श्रमिकों को बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के काम से वंचित कर दिया गया है. उनका कहना है कि यदि सरकार डोर-स्टेप डिलीवरी व्यवस्था जारी रखना चाहती है तो उन्हें FCI गोदामों में लोडिंग और अनलोडिंग का काम दिया जाए, ताकि उनकी आजीविका प्रभावित न हो.
संघर्ष जारी रखने की चेतावनी
मजदूरों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता या वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक रणधीर वर्मा चौक पर उनका अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा. फिलहाल आंदोलन को लेकर प्रशासन की नजर बनी हुई है, जबकि मजदूर संगठनों ने भी संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया है.
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