होली पर 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला परिवारों के लिए सीएम योगी ने उड़ेला खजाना
यूपी सरकार ने 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को ₹1500 करोड़ की राशि जारी की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 28, 2026 at 5:24 PM IST
लखनऊ: होली के अवसर पर उत्तर प्रदेश के 1.86 करोड़ उज्जवला परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया गया. इसको लेकर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार अपनी घोषणा के मुताबिक समाज की बेहतरी के लिए काम कर रही है.
डबल इंजन सरकार ने जो घोषणा की थी, उसी क्रम में आज ₹1500 करोड़ की राशि 1 करोड़ 86 लाख उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को जारी की जा रही है. अब वो अपने नजदीक के जिस भी एजेंसी से उनका कनेक्शन है वहां पर जाएंगे तो इस राशि का उपयोग करते हुए वे लोग अपना एक भरा हुआ सिलेंडर वहां से उपलब्ध कर सकते हैं. वहां से ले सकते हैं.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत उज्ज्वला परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी के वितरण हेतु लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में... https://t.co/9E8kcfuxEG— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 28, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह सुविधा आपको दी जा रही है. इसके लिए मैं बधाई देता हूं शुभकामनाएं देता हूं.
CM योगी आदित्य नाथ ने कहाकि - हम लोगों ने शिक्षकों को, बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को, शिक्षामित्रों को, अनुदेशकों को, इन सबको भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था की. कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान की. इसके लिए सबको 5 लाख रुपये हर वर्ष उपलब्ध करवाया जाएगा. इसके लिए सरकार पूरा खर्च देगी.
सीएम ने कहाकि जो समाज के लिए काम करेगा. समाज और सरकार उसके लिए और अच्छा काम करेगी. सरकार उसके बारे में बहुत अच्छा सोचेगी.
