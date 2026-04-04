रांची में सर्वजन पेंशन का वितरण, 2.52 लाख लाभुकों के खाते में 43.58 करोड़ ट्रांसफर
रांची में सर्वजन पेंशन योजना के तहत लाभुकों के खाते में राशि का वितरण किया गया.
Published : April 4, 2026 at 11:46 PM IST
रांचीः झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी सर्वजन पेंशन योजना के तहत रांची जिले में मार्च 2026 तक की पेंशन राशि का भुगतान कर दिया गया है. जिला प्रशासन की ओर से कुल 2 लाख 52 हजार 330 लाभुकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 43 करोड़ 58 लाख 38 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए हैं.
जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर यह भुगतान सुनिश्चित किया गया. इसमें सबसे बड़ा हिस्सा मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना का रहा, जिसके तहत 1 लाख 83 हजार 508 लाभुकों को फरवरी और मार्च, दोनों महीनों की पेंशन एक साथ दी गई. इन लाभुकों के खातों में कुल 36 करोड़ 70 लाख 16 हजार रुपये भेजे गए.
इसके अलावा अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के 68 हजार 822 लाभुकों को मार्च महीने की पेंशन के रूप में 6 करोड़ 88 लाख 22 हजार रुपये का भुगतान किया गया. इनमें आदिम जनजाति पेंशन, एचआईवी/एड्स पीड़ित सहायता, निराश्रित महिला सम्मान पेंशन, दिव्यांगजन प्रोत्साहन और ट्रांसजेंडर पेंशन योजना के लाभुक शामिल हैं. प्रत्येक लाभुक को 1000 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है.
जिले में योजना के तहत लाभुकों का वर्गीकरण भी सामने आया है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन के लाभुकों की संख्या सबसे अधिक 1.83 लाख से ज्यादा है. वहीं निराश्रित महिला पेंशन के 47 हजार 677, दिव्यांग पेंशन के 20 हजार 398, एचआईवी/एड्स पीड़ितों के 415 और आदिम जनजाति पेंशन के 329 लाभुक शामिल हैं. ट्रांसजेंडर श्रेणी में 3 लाभुकों को भी योजना का लाभ मिला है.
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिन लाभुकों को अब तक पेंशन राशि नहीं मिली है, उन्हें अपने बैंक खाते से आधार सीडिंग कराना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही सभी लाभुकों से अपने-अपने प्रखंड या अंचल कार्यालय में भौतिक सत्यापन कराने की अपील की गई है, ताकि भविष्य में पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की बाधा न आए.
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