चरखी दादरी में शराब बांटना थानेदार को पड़ा महंगा, सस्पेंड, विभागीय कार्रवाई शुरू
चरखी दादरी लघु सचिवालय में सिटी थाना एसएचओ की टीम की ओर से शराब बांटने में मामले में एसपी ने बड़ी कार्रवाई की है.
Published : October 19, 2025 at 9:09 PM IST
चरखी दादरी: दिवाली के अवसर पर चरखी दादरी के सिटी थाना के एसएचओ सन्नी कुमार द्वारा दादरी के लघु सचिवालय परिसर में मिठाइयों के साथ शराब बांटने का एक वीडियो वायरल हुआ है. वीडियो में कई पुलिस पदाधिकारी के साथ कुछ लोग सिविल ड्रेस में शराब का बंटवारा करते दिख रहे हैं. मामले का संज्ञान मिलते ही एसपी अर्श वर्मा ने एसएचओ सन्नी कुमार को निलंबित करते हुए पुलिस लाइन ट्रांसफर कर दिया गया है और विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. वीडियो में दिख रहे अन्य कर्मचारियों की पहचान और संलिप्तता की जांच की जा रही है. उन पर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है. मामले में अधिवक्ताओं की ओर से पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत भेजी गई थी.
अधिवक्ताओं की शिकायत पर हुई कार्रवाईः बता दें कि शुक्रवार को धनतेरस पर्व पर दादरी शहर के थाना प्रभारी सन्नी कुमार की टीम के साथ निजी और पुलिस की गाड़ी से मिठाइयां और शराब की बोतलें बांटने का पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में पुलिस एसएचओ वर्दी में ही शराब की बोतलें बांटते दिखाई दे रहा है. देर शाम अधिवक्ता संजीव तक्षक की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने पुलिस के आला अधिकारियों को शिकायत भेजी. शिकायत पर एसपी अर्श वर्मा ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही थी.
अन्य दोषी कर्मचारियों की हो रही है पहचानः डीएसपी हेडक्वार्टर धीरज कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि "मामले में सिटी एसएचओ सन्नी कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है. थाना प्रभारी पद से हटाकर पुलिस लाइन से अटैच किया गया है. मामले में शराब कहां से आई और कौन-कौन कर्मचारी लिप्त हैं, इसकी जांच की जा रही है. वीडियो में दिख रहे अन्य शामिल कर्मचारी की पहचान की जा रही है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी."