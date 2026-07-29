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न्याय न मिलने से आहत एक ही परिवार के 4 लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय में की आत्मदाह की कोशिश

पीड़ित का आरोप कई बार थाने और चौकी में शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो उठाया ये कदम.

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संतकबीरनगर में कलेक्ट्रेट में अफरा-तफरी, न्याय न मिलने से हंगामा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:00 PM IST

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संतकबीरनगर: एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय में बुधवार को खुद पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया. कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत सभी को समय रहते बचा लिया. अधिकारियों ने करीब 1 घंटे तक समझाने-बुझाने की मशक्कत की जिसके बाद मामला शांत हुआ और स्थिति नियंत्रण में हुई.

अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

आत्मदाह का प्रयास करने वालों की पहचान बलराम गुप्ता, संजू, गुप्ता और विवेक के रूप में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए.

पीड़ित बलराम गुप्ता ने अपनी आपबीती बताते हुए आरोप लगाया कि वह दीघा बाईपास के पास फुटपाथ पर फल और जूस की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करता है. उसका कहना है कि विजय उर्फ बंटी ठाकुर नाम का दबंग दुकान लगाने को लेकर आए दिन उनके साथ मारपीट, अपशब्द और जान से मारने की धमकी देता है.

पीड़ित का गंभीर आरोप है कि आरोपी के खिलाफ पहले से कई आपराधिक केस दर्ज होने के बावजूद पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बल्कि उसके दबाव में आकर उल्टा पीड़ित परिवार को ही प्रताड़ित कर रही है. कई बार थाने और चौकी में शिकायत करने के बाद भी जब कोई सुनवाई नहीं हुई, तो पुलिस की इस लगातार अनदेखी से तंग आकर उन्होंने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये खौफनाक कदम उठाया.

वहीं अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने पहले भी मारपीट की शिकायत की थी. पीड़ित से प्राप्त ताजा शिकायती पत्र के आधार पर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है, मामले में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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