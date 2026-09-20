देर रात कमरे में इस हाल में मिला युवक, अस्पताल ले गए तो डॉक्टरों ने बताया मृत
परिजनों ने बताया कि नौकरी न मिलने पर युवक पिछले तीन माह से काफी तनाव में था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 20, 2026 at 2:43 PM IST
कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अशोक नगर में कथित तौर पर एक युवक के आत्महत्या का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि वह पिछले करीब तीन महीने पहले अपनी नौकरी छोड़कर घर लौटा था और लगातार मानसिक तनाव से जूझ रहा था. शनिवार की देर रात वह कमरे में अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद परिजन बारासिरोही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जानकारी के अनुसार, अशोक नगर निवासी अजय कुमार द्विवेदी का 26 वर्षीय बेटा आयुष चंडीगढ़ के एक कॉलेज में कार्यरत था. परिजनों ने बताया कि आयुष करीब तीन महीने पहले अपनी नौकरी छोड़कर वापस आ गया था. तब से वह काफी परेशान और तनाव रहने लगा था.
परिजनों ने बताया कि शनिवार की शाम को आयुष बिना खाना खाए ही अपने कमरे में चला गया था. कुछ समय बाद जब उसका बड़ा भाई अनुराग उसके कमरे में पहुंचा तो आयुष अचेत अवस्था में मिला. परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.
कल्याणपुर थाना प्रभारी केशव कुमार तिवारी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में परिजनों ने युवक के नौकरी छोड़ने के बाद से ही गहरे तनाव में रहने की बात कही है. प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.
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