रुद्रपुर: पड़ोसी की मारपीट से परेशान हिंदू परिवार पलायन को मजबूर, 'मकान बिकाऊ है' का बोर्ड लगाया

पुलिस का कहना है कि बच्चों के विवाद में मारपीट की घटना सामने आई है. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है

RUDRAPUR FAMILY ASSAULTED
मारपीट से परेशान होकर 'मकान बिकाऊ है' का बोर्ड लगाया (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 6, 2026 at 10:09 AM IST

2 Min Read
रुद्रपुर: ऊधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से एक गंभीर मामला सामने आया है. यहां एक परिवार, पड़ोसी से परेशान होकर पलायन को मजबूर हो गया. पीड़ित परिवार ने पुलिस पर शिकायत के बाद सुनवाई न करने का आरोप लगाया है. हालात इतने बिगड़ गए कि परिवार ने अपने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का बोर्ड लगा दिया. इससे पुलिस और खुफिया विभाग में हड़कंप मच गया. परिवार के इस कदम के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है.

पड़ोसी पर मारपीट का आरोप: जनपद मुख्यालय रुद्रपुर में एक गंभीर मामला सामने आया है. सुभाष कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार ने पड़ोस के कुछ लोगों पर लगातार उत्पीड़न और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का कहना है कि बच्चों के मामूली विवाद को लेकर उनके साथ मारपीट की गई, जिसमें परिवार की महिला सदस्य को गंभीर चोटें आई हैं. पीड़िता की मां उर्मिला के सिर में गंभीर चोट आई, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

हिंदू परिवार ने लगाया 'घर बिकाऊ है' का बोर्ड: परिवार का आरोप है कि इससे पहले भी कई बार पुलिस को शिकायत दी गई. लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. न्याय न मिलने से हताश होकर परिवार ने घर बेचने का फैसला लिया. पीड़िता ने बताया कि पड़ोस के आकिब, शाकिब, मुस्कान, गुड्डु और पप्पू आए दिन झगड़ा करते हैं. बच्चों के विवाद में हमारे साथ मारपीट की गई. मेरी मां के सिर में गंभीर चोट आई है. कई बार पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इस कारण उन्होंने घर बेचने का फैसला किया है.

सीओ सीटी प्रशांत कुमार ने बताया कि-

बच्चों के विवाद को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि वह खुद मौके पर गये थे. मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है.
-प्रशांत कुमार, सीओ सिटी, रुद्रपुर-

