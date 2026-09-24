ETV Bharat / state

भू-धंसान के खिलाफ कतरास में सड़क पर उतरे लोग, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध

धनबादः कतरास में भू-धंसान की समस्या से परेशान लोगों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है. पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. विरोध के समर्थन में कतरास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद रखीं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीएल और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

लोगों को उनके घर और कारोबार से हटाने की तैयारी

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कतरास लंबे समय से भू-धंसान की समस्या से जूझ रहा है. जमीन में दरार और धंसान की घटनाओं के कारण लोगों के बीच लगातार डर का माहौल बना हुआ है. उनका कहना है कि समस्या का समाधान करने के बजाय लोगों को उनके घर और कारोबार से हटाने की तैयारी की जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना उचित मुआवजा और नियोजन की व्यवस्था किए किसी भी परिवार को हटाने की कोशिश का विरोध किया जाएगा.

भू-धंसान को लेकर स्थानीय दुकानदारों के बयान (Etv Bharat)

यह जमीन ही उनका सबकुछः कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्य

कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कतरास को उजाड़ने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा. उनका कहना है कि यहां रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उनके घर, रोजगार और वर्षों से जुड़ी उनकी जिंदगी का हिस्सा है.