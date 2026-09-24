भू-धंसान के खिलाफ कतरास में सड़क पर उतरे लोग, दुकानदारों ने दुकानें बंद कर जताया विरोध
धनबाद के कतरास में लोग भू-धंसान की समस्या से परेशान हैं, जिसके चलते उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 24, 2026 at 5:19 PM IST
धनबादः कतरास में भू-धंसान की समस्या से परेशान लोगों का आक्रोश अब सड़क पर दिखाई देने लगा है. पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. विरोध के समर्थन में कतरास के दुकानदारों ने अपनी दुकानें भी बंद रखीं. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बीसीसीएल और खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
लोगों को उनके घर और कारोबार से हटाने की तैयारी
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कतरास लंबे समय से भू-धंसान की समस्या से जूझ रहा है. जमीन में दरार और धंसान की घटनाओं के कारण लोगों के बीच लगातार डर का माहौल बना हुआ है. उनका कहना है कि समस्या का समाधान करने के बजाय लोगों को उनके घर और कारोबार से हटाने की तैयारी की जा रही है. प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना उचित मुआवजा और नियोजन की व्यवस्था किए किसी भी परिवार को हटाने की कोशिश का विरोध किया जाएगा.
यह जमीन ही उनका सबकुछः कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्य
कतरास बचाओ संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने आरोप लगाया कि कतरास को उजाड़ने की किसी भी कोशिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा. उनका कहना है कि यहां रहने वाले लोगों के लिए यह सिर्फ जमीन नहीं, बल्कि उनके घर, रोजगार और वर्षों से जुड़ी उनकी जिंदगी का हिस्सा है.
दुकानदारों ने भी अपना समर्थन दिया
वहीं, दुकानदारों ने भी आंदोलन में एकजुटता दिखाते हुए दुकानें बंद कर अपना समर्थन दिया. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि भू-धंसान के खिलाफ कतरास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों की एकजुटता आगे भी जारी रहेगी.
लोगों ने बीसीसीएल और प्रशासन से भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों का सर्वे कराने, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मुआवजा एवं नियोजन से जुड़ी मांगों पर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द पहल नहीं हुई, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर बीसीसीएल में चक्का जाम किया जाएगा.
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