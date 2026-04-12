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पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर युवक ने दी जान, ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम

छतरपुर: छतरपुर के गौरिहार थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां पुलिस प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने आत्महत्या कर ली. घटना से आक्रोशित मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया. परिजनों ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है. मामले में आईजी ने कहा है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा.

छतरपुर से 100 किलोमीटर दूर गौरिहार थाना क्षेत्र में रहने वाले एक अर्जुन श्रीवास के खिलाफ शुक्रवार को शिकायत मिली कि पति-पत्नी (शिल्पी और अर्जुन ) लड़-झगड़ रहे हैं. डायल 112 उन्हें थाने लेकर आई. पुलिस उसे थाने में करीब 1 घंटे बैठाए रही. शाम 6:30 बजे पता चला कि युवक ने अपने खेत पर जहर खा लिया है. परिजन उसे पहले गौरिहार अस्पताल लेकर गए जहां से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मेडिकल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई.

छतरपुर में ग्रामीणों ने शव रखकर किया चक्का जाम (ETV Bharat)

परिजनों ने पुलिस पर लगाए सीसीटीवी फुटेज में हेरफेर करने के आरोप

परिजनों ने पुलिस द्वारा जारी किए गए सीसीटीवी फुटेज में हेरफेर करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि फुटेज के लगभग 3 मिनट गायब किए गए हैं. घटना की सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है. इसको लेकर परिजन और स्थानीय लोगो ने गौरिहार में युवक का शव रखकर चक्काजाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उचित मुआवजे के साथ दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे है.