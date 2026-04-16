प्रेमी के शोषण से परेशान किशोरी ने यमुना में लगाई छलांग
किशोरी के पिता का आरोप है कि बेटी का एक शादीशुदा युवक का शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 16, 2026 at 1:43 PM IST
आगरा: ताजनगरी के एत्मादउद्दौला क्षेत्र में एक किशोरी ने पिता के सामने यमुना नदी में छलांग लगा दी. किशोरी का अभी तक पता नहीं चल सका है. उसकी तलाश में गोताखोर लगे हैं. किशोरी के पिता का आरोप है कि बेटी का एक शादीशुदा युवक का शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था.
आरोपी मंगलवार को अपने साथ बहला फुसला कर बेटी को ले गया. मगर, इसके बाद में आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया. जिस पर बेटी ने फोन करके मां को आपबीती सुनाई और आत्महत्या की बात कही थी. जिस मैं और अन्य परिजन उसके पास पहुंचे. मगर, बेटी ने मेरे सामने ही यमुना में छलांग लगा दी. जिस पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने उसकी तलाश कराई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका.
मामला एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र का है. पीड़ित किशोरी के पिता का आरोप है कि 17 वर्षीय बेटी का शारीरिक शोषण दो साल से शादीशुदा मनीष कर रहा था. आरोपी दो वर्ष पहले उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था. इस पर खोजबीन की.
इसके बाद आरोपी मनीष उसे आईएसबीटी पर छोड़ कर भाग गया था. तब भी बेटी ने आत्महत्या का प्रयास किया था. जैसे तैसे उसे किसी तरह समझाया था. मगर आरोपी मनीष ने इसके बाद भी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा.
जिंदा जलाने की धमकी दी
किशोरी के पिता का आरोप है कि मंगलवार दोपहर को बेटी घर से लापता हो गई. उसकी तलाश की तो पता चला कि आरोपी मनीष ले उसे अपने साथ ले गया है. जिस पर उसकी तलाश में आरोपी के घर पहुंचे तो उसके परिजन मारपीट पर उतारू हो गए. परिजन ने मुझे और मेरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी दी. इसके बाद बेटी की खूब तलाश की. मगर, कहीं पता नहीं चला. जिस पर पुलिस को सूचना दी.
यमुना नदी में छलांग लगाई, तलाश जारी
पिता ने पुलिस को बताया है कि बुधवार सुबह करीब 9 बजे बेटी ने अपनी मां के पास फोन किया. उसने कहा कि अब मैं घर कभी नहीं आऊंगी. मेरी तलाश भी मत करना. मनीष ने मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया. उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है. अब शादी से इंकार कर दिया.मैं यमुना में डूबकर जान दे रहीं हूं. मगर, आप उसे मत छोड़ना. इतना सुनते ही मैं और अन्य परिजन यमुना नदी पर बने स्ट्रैची ब्रिज पर पहुंच गए. जब तक उसे बचाते, तब तक उसने छलांग लगा दी. बेटी यमुना में बहती चली गई. पुलिस ने स्टीमर से तलाश कराई.
इस बारे में एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने बताया कि किशोरी की यमुना नदी में तलाश कराई जा रही है. किशोरी की गुमशुदगी दर्ज है. अब शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की तलाश की जा रही है.