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प्रेमी के शोषण से परेशान किशोरी ने यमुना में लगाई छलांग

परेशान किशोरी ने यमुना में लगाई छलांग. ( ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी के एत्मादउद्दौला क्षेत्र में एक किशोरी ने पिता के सामने यमुना नदी में छलांग लगा दी. किशोरी का अभी तक पता नहीं चल सका है. उसकी तलाश में गोताखोर लगे हैं. किशोरी के पिता का आरोप है कि बेटी का एक शादीशुदा युवक का शादी का झांसा देकर शोषण कर रहा था. आरोपी मंगलवार को अपने साथ बहला फुसला कर बेटी को ले गया. मगर, इसके बाद में आरोपी ने शादी से इंकार कर दिया. जिस पर बेटी ने फोन करके मां को आपबीती सुनाई और आत्महत्या की बात कही थी. जिस मैं और अन्य परिजन उसके पास पहुंचे. मगर, बेटी ने मेरे सामने ही यमुना में छलांग लगा दी. जिस पर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने उसकी तलाश कराई, लेकिन उसका पता नहीं चल सका. मामला एत्मादउद्दौला थाना क्षेत्र का है. पीड़ित किशोरी के पिता का आरोप है कि 17 वर्षीय बेटी का शारीरिक शोषण दो साल से शादीशुदा मनीष कर रहा था. आरोपी दो वर्ष पहले उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था. इस पर खोजबीन की. इसके बाद आरोपी मनीष उसे आईएसबीटी पर छोड़ कर भाग गया था. तब भी बेटी ने आत्महत्या का प्रयास किया था. जैसे तैसे उसे किसी तरह समझाया था. मगर आरोपी मनीष ने इसके बाद भी बेटी का पीछा नहीं छोड़ा. जिंदा जलाने की धमकी दी