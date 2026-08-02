पति की शराब की लत से परेशान विवाहिता ने सुजान गंगा नहर में लगाई छलांग, 3 मिनट में बची जान
पुलिस ने तुरंत महिला की ओर रस्सी फेंकी, जिसे उसने पकड़ लिया और उसकी जान बच गई.
Published : August 2, 2026 at 5:37 PM IST
भरतपुर: शहर में रविवार को पति की शराब की लत से परेशान होकर एक 25 वर्षीय महिला ने सुजान गंगा नहर में छलांग लगा दी. घटना के समय नहर के पास मौजूद दो बच्चों ने महिला को पानी में डूबते देखा और तुरंत करीब 50 मीटर दूर स्थित पुलिस चौकी पहुंचकर पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम बिना समय गंवाए रस्सी लेकर मौके पर पहुंची और महज तीन मिनट के भीतर महिला का सफल रेस्क्यू कर उसकी जान बचा ली.
महिला की पहचान खुशबू (25) पत्नी राहुल, निवासी गुलालपुर, थाना मथुरा गेट के रूप में हुई है. नहर से बाहर निकालते समय उसकी हालत बिगड़ चुकी थी. पुलिस ने तत्काल एम्बुलेंस की मदद से उसे इलाज के लिए आरबीएम अस्पताल भिजवाया, जहां उसका उपचार किया गया.
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बच्चों की सूचना बनी जीवनदान: घटना रविवार करीब सुबह 11:30 से 11:45 बजे के बीच की है. उस समय मथुरा गेट थाना क्षेत्र की पुलिस चौकी पर एएसआई नरेश कुमार अपने स्टाफ के साथ मौजूद थे. तभी दो बच्चे घबराए हुए चौकी पहुंचे और बताया कि एक महिला नहर में कूद गई है. सूचना मिलते ही पुलिसकर्मी रस्सी लेकर मौके पर दौड़े. महिला नहर के तेज बहाव में तैरती हुई दिखाई दी. पुलिस ने तुरंत उसकी ओर रस्सी फेंकी, जिसे महिला ने पकड़ लिया. इसी दौरान मौके पर बिजली विभाग की एक गाड़ी भी पहुंच गई. पुलिस ने उसकी मदद से नसैनी (सीढ़ी) मंगवाई और उसे नहर में नीचे उतारकर सुरक्षित तरीके से महिला को बाहर निकाल लिया.
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पति की शराब की लत से थी परेशान: मथुरा गेट थाने के एएसआई नरेश कुमार ने बताया कि महिला ने प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि उसका पति शराब पीता है, जिससे वह काफी परेशान थी. इसी मानसिक तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया. पुलिस ने घटना की सूचना महिला के परिजनों को दी, जिसके बाद उसके सास-ससुर और पति अस्पताल पहुंच गए. एएसआई नरेश ने बताया कि महिला ने पति द्वारा मारपीट की कोई बात नहीं कही, बल्कि पति की शराब की आदत से परेशान होने की बात बताई है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है.