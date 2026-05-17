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धनबाद कांग्रेस में बवाल, जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ असंतुष्ट नेताओं ने खोला मोर्चा

धनबाद: कांग्रेस में लंबे समय से सुलग रही नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है. पार्टी के असंतुष्ट नेताओं ने जिला अध्यक्ष संतोष सिंह के खिलाफ सीधा हमला बोला है. उन पर संगठन को कमजोर करने, मनमाने ढंग से पद बांटने और आर्थिक लेन-देन के जरिए पदाधिकारी नियुक्त करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. नेताओं ने दावा किया कि यदि जल्द नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ तो जिला स्तर पर बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा.

कांग्रेस जिला अधयक्ष की कार्यशैली पर उठाए सवाल

धनबाद के सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में कांग्रेस के कई वरिष्ठ और पुराने कार्यकर्ता जुटे. बैठक में पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष मनोज सिंह, वरिष्ठ नेता अशोक लाल और वैभव सिंह ने जिला अध्यक्ष की कार्यशैली पर तीखा सवाल उठाया. नेताओं का आरोप था कि संगठन में योग्यता और समर्पण की जगह पैसे और व्यक्तिगत निष्ठा को प्राथमिकता दी जा रही है.

जानकारी देते कांग्रेस के नेता (ईटीवी भारत)

मनोज सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार चुनावों में कमजोर प्रदर्शन कर रही है. लेकिन इसके बावजूद जिला नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों पर निजी हितों के लिए दबाव बनाया जा रहा है. जब अधिकारी नियमों के विरुद्ध काम करने से इनकार करते हैं, तो उनके खिलाफ आंदोलन खड़ा कर दिया जाता है.