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झारखंड कांग्रेस में और गहराया असंतोष, सुरेंद्र सिंह ने पीसीसी कोऑर्डिनेटर पद से दिया इस्तीफा

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदीप यादव के साथ सुरेंद्र सिंह ( ETV Bharat )