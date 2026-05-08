झारखंड कांग्रेस में और गहराया असंतोष, सुरेंद्र सिंह ने पीसीसी कोऑर्डिनेटर पद से दिया इस्तीफा
झारखंड कांग्रेस में असंतोष और गहरा गया है. कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके सुरेंद्र सिंह ने पीसीसी कोऑर्डिनेटर पद से इस्तीफा दे दिया है.
Published : May 8, 2026 at 8:40 PM IST
रांची: लंबे समय के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी (पीसीसी) द्वारा 314 सदस्यीय नई कमिटी घोषित किए जाने के बाद पार्टी में विवाद और अंदरूनी कलह तेज हो गई है. एक के बाद एक कई वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, जिससे संगठन में असंतोष की लहर साफ दिखाई दे रही है.
वित्त मंत्री के निशाने पर प्रदेश अध्यक्ष
नई कमिटी गठन के तुरंत बाद राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा. इसके बाद उनके बेटे प्रशांत किशोर ने प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा दे दिया. बुधवार को ही वरिष्ठ नेता जगदीश साहू ने भी प्रदेश सचिव पद से इस्तीफा सौंप दिया.
सुरेंद्र सिंह ने पद को बताया अपमानजनक
इस्तीफों का यह सिलसिला आज शाम तक जारी रहा. रांची विधानसभा सीट से पूर्व कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के पूर्व महासचिव सुरेंद्र सिंह ने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर पद से इस्तीफा दे दिया. प्रदेश अध्यक्ष को लिखे इस्तीफे में सुरेंद्र सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि 1984 में NSUI से शुरू हुई उनकी राजनीतिक पारी में उन्होंने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं और रांची सीट से उम्मीदवार भी बने. इसके बावजूद उन्हें मात्र पीसीसी कोऑर्डिनेशन कमिटी का सदस्य बनाया गया, जिसे उन्होंने अपने जैसे वरिष्ठ नेता के लिए अपमानजनक बताया.
"प्रभारी-अध्यक्ष ने कुछ लोगों के साथ मिलकर किया गलत"
सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उन्होंने प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष से इस मुद्दे पर बात की थी. प्रभारी ने रांची आकर पद को लेकर जानकारी देने की बात कही, लेकिन वह चुप नहीं रह सकते. इस्तीफा देने के बाद मीडिया से बातचीत में सुरेंद्र सिंह ने आक्रोश जताते हुए कहा, "जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है, उनसे निपटूंगा." उन्होंने राहुल गांधी के "डरो मत" वाले बयान का हवाला देते हुए कहा कि वह डरने वालों में से नहीं हैं.
सुरेंद्र सिंह ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, "मैं रांची से बाहर था, अभी पार्टी में बहुत कुछ होगा. जिन लोगों ने कांग्रेस के साथ गलत किया है, उन्हें छोड़ेंगे नहीं. प्रभारी और अध्यक्ष ने कुछ लोगों के साथ मिलकर कांग्रेस के साथ गलत किया है."
प्रदेश अध्यक्ष ने किया चुप्पी साध
झारखंड कांग्रेस में बढ़ते आक्रोश और लगातार इस्तीफों पर प्रदेश अध्यक्ष ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है. पार्टी सूत्रों के अनुसार, नई कमिटी के गठन को लेकर असंतुष्ट नेताओं की संख्या बढ़ रही है, जिसका असर आगामी चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है.
ये भी पढ़ें:
बेटे को जिलाध्यक्ष नहीं बनवा पाने की वजह से तमतमाए हुए हैं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जानें रमा खलखो ने क्यों कही ये बात
नई कमेटी के गठन के बाद झारखंड कांग्रेस में घमासान, अनुभवी नेताओं की नाराजगी से बढ़ी बेचैनी