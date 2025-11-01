ETV Bharat / state

राज्य स्थापना पर कॉमेडी फेस्ट को लेकर घमासान, सरकार पर लगा नॉन सीरियस होने का आरोप, जानें पूरा मामला

राज्य स्थापना दिवस समारोह के अंतर्गत 1 नवंबर से तीन दिवसीय कॉमेडी फेस्ट होने वाला है, सरकार के सहयोग से हो रहा है कार्यक्रम

Uttarakhand Foundation Day 2025
कॉमेडी फेस्ट पर उठा विवाद (Photo- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 1, 2025 at 12:40 PM IST

Updated : November 1, 2025 at 3:38 PM IST

धीरज सजवाण की रिपोर्ट

देहरादून: आज शनिवार 1 नवंबर से उत्तराखंड की स्थापना के रजत जयंती समारोह शुरू हो रहे हैं. सरकार ने कार्यक्रमों की पूरी लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट के अनुसार शनिवार से कॉमेडी फेस्ट भी होने वाला है. कॉमेडी फेस्ट के शुरू होने से पहले ही इसका विरोध भी शुरू हो गया है. राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के साथ पर्यटन विभाग के परिसर में हो रहा कॉमेडी फेस्ट इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. क्या है लोगों की प्रतिक्रिया आपको बताते हैं.

राज्य स्थापना दिवस पर कॉमेडी फेस्ट: आज 1 नवंबर से उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष में सरकार बड़े स्तर पर प्रदेश भर में कार्यक्रम करवा रही है. वहीं अन्य कार्यक्रमों के साथ-साथ देहरादून में शुरू हो रहे कॉमेडी फेस्ट को लेकर कई लोग अपनी प्रक्रियाएं सामने रख रहे हैं. देहरादून में नींबूवाला स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के आईएचएम परिसर में 1 नवंबर की शाम से शुरू होने जा रहे इस तीन दिवसीय कॉमेडी फेस्टिवल में देश के कई नामचीन स्टैंड अप कॉमेडी एक्टर शामिल होने जा रहे हैं.

कॉमेडी फेस्ट को लेकर घमासान (Video- ETV Bharat)

कॉमेडी फेस्ट के आयोजक ने क्या कहा: कॉमेडी फेस्टिवल का आयोजन करवा रहे भरत कुकरेती ने बताया कि-

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कॉमेडी फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे, जिसमें वह कुछ कलाकारों को सम्मानित भी करेंगे. उत्तराखंड सरकार के सहयोग से हम इस आयोजन को करवा रहे हैं. इसमें पर्यटन विभाग और देहरादून मसूरी विकास विकास प्राधिकरण ने भी सहयोग किया है. पर्यटन विभाग की प्रॉपर्टी पर हो रहे यह कॉमेडी फेस्टिवल पूरी तरह से पेड है. यानी यहां पर जाने वाले हर एक व्यक्ति को महंगे टिकट खरीदने पड़ेंगे.
-भरत कुकरेती, आयोजक-

राज्य स्थापना दिवस पर कॉमेडी फेस्ट पर आपत्ति: राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रमों के साथ शुरू हो रहे इस कॉमेडी फेस्टिवल को लेकर जब मीडिया में जानकारी सामने आई, तो प्रदेश के कई लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई. उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस के मौके पर होना कहीं ना कहीं राज्य स्थापना के प्रति आयोजक और इस आयोजन में अपना सहयोग कर रहे लोगों की राज्य स्थापना के प्रति गंभीरता को दर्शाता है.

Uttarakhand Foundation Day 2025
विवादों में घिरा कॉमेडी फेस्ट (Photo- ETV Bharat)

जानकारों ने कॉमेडी फेस्ट का किया विरोध: शहर के पर्यावरण और महत्वपूर्ण विषयों पर हमेशा अपनी बात रखने वाले अनूप नौटियाल ने कहा कि-

Uttarakhand Foundation Day 2025
बुद्धिजीवी अनूप नौटियाल ने सरकार पर नॉन सीरियस होने का आरोप लगाया (Photo- ETV Bharat)

राज्य स्थापना दिवस के मौके पर हमें राज्य की दिशा और दशा को लेकर गंभीर मंथन करने को लेकर आयोजन करने चाहिए. प्रदेश में पलायन पर्यावरण और रोजगार एक बड़ी चुनौती हैं. ऐसे में इस तरह के कॉमेडी फेस्ट होना कहीं ना कहीं सरकार और आयोजकों की नॉन सीरियसनेस को दिखाता है.
-अनूप नौटियाल, उत्तराखंड के बुद्धिजीवी-

कांग्रेस ने भी धामी सरकार को आड़े हाथ लिया: वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर कॉमेडी फेस्ट आयोजित करने को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया है. कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा है कि-

Uttarakhand Foundation Day 2025
कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने धामी सरकार को कॉमेडी फेस्ट के लिए आड़े हाथ लिया (Photo- ETV Bharat)

धामी सरकार ने इस रजत जयंती समारोह का मखौल बना कर रख दिया है. जो सरकारी कार्यक्रम राज्य स्थापना दिवस को लेकर जारी हुए हैं, उनमें इस कॉमेडी फेस्ट का भी जिक्र किया गया है, जो कि अपने आप में दिखाता है कि सरकार, राज्य स्थापना और राज्य के मुद्दों को लेकर कितनी गंभीर है. प्रदेश में कई बड़ी समस्याएं हैं और वैसे भी राज्य स्थापना दिवस एक गंभीर विषय है. अच्छा होता कि इस कॉमेडी फेस्ट की जगह प्रदेश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर आयोजन किए जाते हैं और उनमें सरकार अपना सहयोग देती.
-गरिमा दसोनी, कांग्रेस प्रवक्ता-

सरकार के लोग भी कॉमेडी फेस्ट से असहज: राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित किया जा रहे इस तीन दिवसीय कॉमेडी फेस्ट को लेकर सरकार के कई लोग भी असहज नजर आ रहे हैं. राज्य गठन के दौरान अग्रिम पंक्ति में रहने वाले उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधायक विनोद चमोली ने इस कॉमेडी फेस्टिवल पर असहजता दिखाते हुए कहा कि-

Uttarakhand Foundation Day 2025
बीजेपी के विधायक हुए असहज! (Photo- ETV Bharat)

निश्चित तौर से यह चर्चा का विषय बन रहा है और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि यह कौन और किस तरह से करवा रहा है. आयोजकों से निश्चित तौर से पूछा जाना चाहिए आखिर इस कॉमेडी फेस्ट के मायने क्या हैं.
-विनोद चमोली, विधायक भाजपा-

शहादत और संघर्ष की स्मृति पर कॉमेडी फेस्ट ठीक नहीं: वहीं सरकार में राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष सुभाष बड़थ्वाल ने इस कॉमेडी फेस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि-

Uttarakhand Foundation Day 2025
राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष ने कहा ऐसे कार्यक्रम हटाएंगे (Photo- ETV Bharat)

राज्य स्थापना का विषय बेहद गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है. क्योंकि राज्य स्थापना के दिन उत्तराखंड राज्य गठन के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले शहीदों और आंदोलनकरियों को याद किया जाता है. इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए सरकार के सभी विभागों को अपने-अपने आयोजन 1 नवंबर से 9 नवंबर तक करने चाहिए. इसी तरह के आयोजनों में सहयोग भी करना चाहिए. इन कार्यक्रमों में राज्य स्थापना के उद्देश्यों की गंभीरता झलकनी चाहिए. जिस तरह से कॉमेडी फेस्ट की बात हो रही है और यदि इस तरह से कोई स्तर हीन कार्यक्रम होता है, तो यह बेहद निंदनीय है.
-सुभाष बड़थ्वाल, राज्य निर्माण आंदोलनकारी सम्मान परिषद के उपाध्यक्ष-

9 नवंबर को है राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष: सुभाष बड़थ्वाल ने कहा कि जैसे ही यह संज्ञान में आया है हम निश्चित तौर से सरकार में भी चर्चा करेंगे. कोशिश करेंगे कि सरकार की इस तरह के कार्यक्रमों में कोई संलिप्तता ना हो. बताते चलें कि 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना का रजत जयंती वर्ष है. इस मौके पर सरकार ने अनेक कार्यक्रम आयोजित किए हैं. इन कार्यक्रमों की आज से शुरुआत हो गई है.
