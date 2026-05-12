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नीट परीक्षा रद्द; लखनऊ से गोरखपुर तक अभ्यर्थियों में भारी निराशा, सिस्टम की नाकामी पर उठाए सवाल

दरअसल, नीट परीक्षा निरस्त होने सूचना के बाद गोरखपुर के एक कोचिंग संस्थान में छात्रों के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी. छात्रा साक्षी ने कहा कि फैसला बहुत ही निराशाजनक है, हम लोगों को उम्मीद थी कि इस बार सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन अब दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी. यह भी संभव है कि इस बार पेपर और भी कठिन होगा. वहीं, कशिश ने कहा कि यह नहीं होना चाहिए था, बच्चे बड़ी मेहनत करके इस परीक्षा को देते हैं. एक-दो लोगों की गलतियों की सजा सभी बच्चे भुगतते हैं. इस बार पेपर ठीक हुआ था, अब फिर से तैयारी करनी पड़ेगी.

छात्रों ने यह भी कहा कि परीक्षा सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी न सिर्फ एनटीए, बल्कि सत्ता में बैठी सरकारों की भी है. उन्हें सही तरीके से परीक्षा करानी चाहिए, ताकि किसी छात्र के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो.

लखनऊ /गोरखपुर: नीट परीक्षा निरस्त होने की आहट से गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक परीक्षार्थियों में भारी निराशा है. छात्रों का कहना है कि प्रशासन के लिए परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना तो आसान है, लेकिन इसके पीछे छिपी परीक्षार्थियों की मानसिक प्रताड़ना को शायद ही कोई समझ पाए. उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा रद्द होना केवल एक परीक्षा का अंत नहीं, बल्कि छात्रों और उनके परिवारों के संघर्ष, कीमती समय और सपनों की बर्बादी है.

सत्यम ने कहा कहा कि बच्चों के मेहनत के साथ खिलवाड़ हो रहा है. वैसे भी हम लोग 1 साल ड्रॉप लेते हैं, ताकि अच्छे नंबर आएं, लेकिन जब परीक्षा होती है तो कुछ इस तरह परिणाम आते हैं. अगर यह सब जारी रहेगा तो बच्चों का परीक्षा से विश्वास उठ जाएगा. हम 2-2 साल लगातार तैयारी करते हैं, ताकि परिणाम अच्छे आएं, लेकिन जब परीक्षा निरस्त होती है तो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है. परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्र एवं अभिभावक दोनों के लिए सुकून का लम्हा होता है. उसके बाद सभी को परिणाम का इंतजार रहता है, लेकिन जब इस तरह के परिणाम आते हैं तो छात्र के साथ-साथ अभिभावक भी विचलित नजर आते हैं.

लखनऊ में भी छात्रों में छाई मायूसी

इधर लखनऊ में लाखों छात्रों और अभिभावकों के बीच चिंता साफ नजर आई. इस दौरान छात्र दुर्गेश ने बताया कि इस साल उम्मीद थी कि चयन हो जाएगा, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई. अब दोबारा फिर पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ तैयारी करेंगे. वहीं, नीट की तैयारी कर रहीं काशीफा ने कहा कि परिवार का दबाव पहले से था और पेपर अच्छा होने के कारण चयन की उम्मीद भी बढ़ गई थी, लेकिन अब परीक्षा रद्द होने के बाद उन्हें दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी. छात्रा ईज़्ज़ा ने कहा कि उनके मन में मायूसी और हौसला दोनों है. पिछला पेपर अच्छा गया था और उम्मीद थी कि सफलता मिलेगी, लेकिन अब नए पेपर को लेकर मन में कई सवाल हैं. इसके बावजूद वे सकारात्मक सोच के साथ दोबारा परीक्षा की तैयारी करेंगी.

नीट परीक्षा रद्द होने से अभ्यर्थियों में भारी निराशा (Video Credit; ETV Bharat)

ऐसे ही आस्था यादव ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि परीक्षा रद्द कर सरकार ने अच्छा कदम उठाया है. इससे फर्जी और अयोग्य लोगों को सिस्टम से बाहर करने में मदद मिलेगी. हालांकि दोबारा तैयारी के कारण छात्रों और अभिभावकों पर मानसिक और आर्थिक दबाव बढ़ेगा. एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हसन अंसारी ने कहा कि पेपर लीक की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिससे परीक्षा एजेंसियों और शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों का भरोसा कमजोर हो रहा है. जिन छात्रों का पेपर अच्छा हुआ था, उनके लिए दोबारा वैसा प्रदर्शन करना आसान नहीं होगा. सरकार को चाहिए कि पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, ताकि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो.



वहीं, NEET की तैयारी करवाने वाले शिक्षक शाहनवाज अहमद ने कहा कि सरकार ने परीक्षा रद्द कर सही निर्णय लिया है. यदि परीक्षा दोबारा नहीं होती तो योग्य छात्रों के साथ अन्याय होता. बता दें कि NTA ने यह भी स्पष्ट किया है कि दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों को नया रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा. मई 2026 परीक्षा के लिए किए गए पंजीकरण, उम्मीदवारों की जानकारी और परीक्षा केंद्रों का डेटा ही पुनर्परीक्षा में मान्य रहेगा.



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