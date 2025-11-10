ETV Bharat / state

झारखंड में फिर शुरू होगा 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम', मुखियाओं को नहीं हुआ पिछली राशि का भुगतान

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम फिर से आयोजित होने जा रहा है, लेकिन मुखियाओं ने बकाये के भुगतान की मांग की है.

DISSATISFACTION AMONG MUKHIYA
भुगतान के लिए डीसी के पास पहुंचे मुखिया (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 10, 2025 at 7:03 PM IST

3 Min Read
धनबाद: नवंबर-दिसंबर महीने से 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम की फिर से शुरुआत करने जा रही है. 2022 से लेकर 2024 तक मुखियाओं ने 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खूब मेहनत की और अपनी जेब ढीली करके खर्च भी किया. सरकार की तरफ से वादा किया गया कि था कि कार्यक्रम में होने वाले खर्च को मुखिया की ओर से भुगतान किया जाएगा लेकिन अब तक मुखिया को खर्च होने वाली राशि का भुगतान नहीं किया गया है.

कई सालों से अपने खर्च पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं मुखिया

धनबाद प्रखंड के मुखियाओं ने 'सरकार आपके द्वार कार्यक्रम' में जो राशि खर्च की थी, वह उन्हें अब तक नहीं मिली है. धनबाद प्रखंड के मुखिया ने बताया कि 2022, 2023 और 2024 में आयोजित 'सरकार आपके द्वार' कार्यक्रम में रुपये अपने पॉकेट से खर्च किए गए थे. इधर, मुखियाओं का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देश पर पंचायत स्तर पर आयोजित कार्यक्रमों में टेंट, शामियाना, सजावट, एलईडी डिस्प्ले, प्रचार-प्रसार और दूसरी व्यवस्थाओं का खर्च मुखिया ने अपने निजी खर्च से उठाया था, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और पंचायत के हर वर्ग को योजना का लाभ मिल सके.

मुखियाओं ने पिछली राशि का भुगतान नहीं होने पर जताई चिंता (Etv bharat)

भुगतान को लेकर असमंजस में मुखिया

मुखिया ने बताया कि सभी संबंधित बिल और वाउचर प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिए गए, फिर भी अब तक एक भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ है. मुखिया मनोज कुमार ने बताया कि 2022 में जब ‘सरकार आपके द्वार’ योजना शुरू हुई थी, तभी से हम लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके कार्यक्रम कराते रहे हैं. हर साल यह भरोसा दिया जाता है कि भुगतान जल्द कर दिया जाएगा लेकिन 2024 तक एक भी पैसा नहीं मिला है. अब 2025 में फिर से कार्यक्रम कराने का निर्देश आया है, जबकि हम पहले ही तीन बार खर्च कर चुके हैं. चौथी बार अपने जेब से खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं.

मामले को लेकर डीडीसी को निर्देश दिया गया है. संबंधित फाइलों की जांच कर लंबित भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र शुरू कराने को लेकर कहा गया है. पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया की भूमिका अहम है, इसलिए ‘सरकार आपके द्वार’ जैसे कार्यक्रमों में किसी तरह की वित्तीय बाधा नहीं रहने दी जाएगी: आदित्य रंजन, उपायुक्त

बहरहाल, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 'सरकार आपके द्वारा' कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मुखिया का कार्य काफी सराहनीय था. कार्यक्रम में लोगों को बुलाने एवं तमाम तरह की व्यवस्था भी कार्यक्रम को दौरान की गई थी, ताकि शिविर में पहुंचने वाले को किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो.

TAGGED:

सरकार आपके द्वार कार्यक्रम
फंड को लेकर मुखिया में असंतोष
DISSATISFACTION AMONG MUKHIYA
SARKAR AAPKE DWAR PROGRAMME
SARKAR AAPKE DWAR JHARKHAND

