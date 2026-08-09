उत्तराखंड में धार्मिक यात्राओं में क्यों बढ़ रहा हुड़दंग? श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस, सोशल मीडिया का कितना रोल?
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी और कांवड़ यात्रा अंतिम चरण में है. लेकिन यात्रा के दौरान होने वाले विवाद धार्मिक महत्वता को प्रभावित करते हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 9, 2026 at 6:20 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड को देवों की भूमि भी कहा जाता है. यहां आने वाला हर रास्ता किसी न किसी धार्मिक स्थल और उसकी महत्वत्ता से जुड़ा है. चारधाम यात्रा हो या कांवड़ यात्रा, हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंचते हैं. लेकिन पिछले कुछ सालों में धार्मिक यात्राओं के दौरान घटने वाली घटनाओं ने इस यात्रा की पवित्रता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जैसे मामूली विवाद के बाद मारपीट और तोड़फोड़ की घटना. इन घटनाओं ने सोशल मीडिया पर एक अलग बहस छेड़ दी है.
करोड़ों की भीड़ में चंद लोगों का हुड़दंग: कांवड़ यात्रा के दौरान हर साल बड़ी संख्या में शिवभक्त हरिद्वार और उत्तराखंड पहुंचते हैं. इनमें अधिकांश श्रद्धालु शांतिपूर्वक अपनी यात्रा पूरी करते हैं और आस्था के साथ अपने गंतव्य की ओर लौटते हैं. लेकिन कुछ हुड़दंगी और अराजक तत्वों के कारण पूरी यात्रा की छवि प्रभावित होती है. उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश और देश के दूसरे हिस्सों से भी कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद, मारपीट और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आती हैं.
ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर धार्मिक यात्रा पर निकला व्यक्ति उस आस्था, संयम और अनुशासन को क्यों भूल जाता है, जिसके लिए वह यात्रा कर रहा है? क्या भीड़ का हिस्सा बनने के बाद व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भाव कमजोर पड़ जाता है या फिर सोशल मीडिया पर खुद को दिखाने और किसी घटना को वायरल करने की होड़ में ऐसे विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है.
📍घने कोहरे के बीच केदारनाथ धाम के प्रातःकालीन दर्शन pic.twitter.com/nt9iBHEgFy— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) August 9, 2026
चारधाम यात्रा में भी विवाद की घटनाएं: ऐसी तस्वीरें सिर्फ कांवड़ यात्रा तक सीमित नहीं है. उत्तराखंड की चारधाम यात्रा के दौरान भी अलग-अलग मौकों पर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के बीच विवाद के मामले सामने आते रहे हैं. ऋषिकेश में पर्यटकों और स्थानीय लोगों के बीच मारपीट और विवाद, केदारनाथ-बदरीनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर शराब, हुक्का या अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री और सेवन आस्था को ठेंस पहुंचाते हैं. ऐसे में सवाल उठते हैं कि जिन स्थानों पर लोग आस्था, आध्यात्मिक शांति और भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं, वहां अगर हुड़दंग और विवाद की तस्वीरें सामने आएंगी तो देश-दुनिया तक उस धार्मिक स्थल का संदेश किस रूप में जाएगा.
🛕हरिद्वार में शिव भक्तों का आवागमन लगातार जारी— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) August 9, 2026
📢देहात से लेकर शहर तक भोले की जय जयकारों से गूंज रही है भोले की नगरी🔱
🚨हरिद्वार पुलिस की सभी शिव भक्तों से अपील आपकी सुविधा हेतु बनाई गई व्यवस्थाओं में पुलिस का सहयोग करें और सकुशल जल लेकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करते रहें pic.twitter.com/1fYk0yJKNR
सोशल मीडिया कितना जिम्मेदार: हरिद्वार कांवड़ यात्रा में ड्यूटी कर रहे एसपी अभय सिंह के मुताबिक, इन घटनाओं को समझने के लिए सोशल मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. कई बार छोटी घटना सोशल मीडिया के जरिए तेजी से वायरल हो जाती है. वीडियो को देखने वालों की संख्या बहुत अधिक होती है और उसके बाद उस घटना को लेकर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगती हैं. सोशल मीडिया किसी घटना को बड़ा जरूर बना सकता है. लेकिन विवाद के मूल वजह को भी समझना जरूरी है.
🙏 आत्मिक, धार्मिक और आध्यात्मिक संगम…— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) August 9, 2026
✨ देवभूमि हरिद्वार, जहाँ हर कदम पर आस्था और हर सांस में शिवत्व का अनुभव होता है।
🚩#देवभूमि #हरिद्वार #आस्था #आध्यात्मिकता #शिवमयहरिद्वार #हरहरमहादेव pic.twitter.com/q5ZFOfS95y
कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की साइबर टीम और साइबर कमांडो सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार नजर रख रहे हैं. ऐसे अकाउंट और गतिविधियों की भी निगरानी की जा रही है जिनके जरिए विवादित घटनाओं को बढ़ावा देने या माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है. कांवड़ यात्रा के दौरान करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और इनमें से कुछ लोगों की गलत हरकतों के आधार पर पूरी यात्रा को सवालों के कठघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है. पुलिस उन लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है, जो आस्था की आड़ में हुड़दंग करते हैं, या माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जाती है.
-अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार-
अभय सिंह के मुताबिक, धार्मिक यात्राओं में व्यवस्था बनाए रखना केवल पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की भी बड़ी जिम्मेदारी है. अगर कोई व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल पर आस्था के साथ पहुंच रहा है तो उसे वहां की स्थानीय संस्कृति, परंपरा और धार्मिक मर्यादा का भी सम्मान करना होगा. पुलिस भी श्रद्धालुओं से अपील करती है कि चारधाम यात्रा हो या कोई अन्य धार्मिक यात्रा, लोग आस्था और संयम के साथ आएं और स्थानीय मान-मर्यादाओं का ध्यान रखें. क्योंकि किसी विवाद का नुकसान केवल उस घटना में शामिल लोगों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका असर स्थानीय निवासी, व्यापारी और दूसरे श्रद्धालुओं तक भी पहुंचता है.
शिवमय हुआ हरिद्वार, अपार संख्या संख्या में कांवड़िए जल उठाकर अपने गंतव्य के लिए कर रहे हैं प्रस्थान@uttarakhandcops pic.twitter.com/16qahrY8BV— Haridwar Police Uttarakhand (@haridwarpolice) August 8, 2026
सबसे अहम बात यह है कि धार्मिक यात्राओं के दौरान होने वाली किसी एक घटना की तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए हजारों-लाखों लोगों तक पहुंची है. ऐसे में एक व्यक्ति का व्यवहार पूरी यात्रा और धार्मिक स्थल की छवि को प्रभावित कर सकता है. इसलिए धार्मिक यात्रा पर आने वाले हर व्यक्ति के लिए यह समझना जरूरी है कि वह सिर्फ अपने लिए यात्रा नहीं कर रहा, बल्कि उसके व्यवहार से उस पूरे धार्मिक स्थल और यात्रा की छवि भी जुड़ी होती है.
-अभय सिंह, एसपी सिटी, हरिद्वार-
क्या कहते हैं बदरीनाथ के पुजारी: बदरीनाथ पुजारी समिति के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी का कहना है कि, चारधाम यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण सभी श्रद्धालुओं को एक नजर से देखना उचित नहीं है. पिछले कुछ वर्षों में ऋषिकेश, हरिद्वार, देवप्रयाग, श्रीनगर, बदरीनाथ और केदारनाथ जैसे धार्मिक स्थलों पर कुछ श्रद्धालुओं के हुड़दंग से जुड़े मामले देखने को मिले हैं. पुलिस समय-समय पर ऐसे मामलों में कार्रवाई भी करती है. लेकिन अब पुलिस को धार्मिक यात्राओं को अपनी तैयारियों और रणनीतियों पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है.
‼️जुग जुग बटिन दुनियां रे बाबा त्यारा दर्शनों को आणी च....— Rudraprayag Police Uttarakhand (@RudraprayagPol) August 9, 2026
📍केदारनाथ pic.twitter.com/SKlwjZ77zX
धार्मिक स्थलों पर इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए केवल घटना होने के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है. प्रशासन को पहले से ऐसी व्यवस्था करनी होगी, जिससे विवाद की स्थिति पैदा होने से पहले ही उसे नियंत्रित किया जा सके. संवेदनशील स्थानों की पहचान, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती और विवाद की स्थिति में तत्काल कार्रवाई जैसे कदमों के साथ-साथ दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई भी जरूरी है.
-आशुतोष डिमरी, अध्यक्ष, बदरीनाथ पुजारी समिति-
देवभूमि में आने वालों के लिए संदेश साफ: कांवड़ यात्रा के दौरान सीएम धामी भी कई बार हरिद्वार पहुंचे हैं. उन्होंने भी उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि आस्था के साथ आएं. स्थानीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करें. कानून-व्यवस्था का पालन करें. धार्मिक स्थल किसी एक व्यक्ति के निजी स्थल नहीं होते. यहां देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु आस्था लेकर पहुंचते हैं. ऐसे में किसी भी तरह का हुड़दंग स्थानीय लोगों के लिए परेशानी पैदा करने के सात ही दूसरे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं और यात्रा के अनुभव को भी प्रभावित करता है.
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