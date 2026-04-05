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जानिए क्या है चेस्टर हिल मामला, जिसने टॉप ब्यूरोक्रेसी में मचा दी हलचल?

सोलन एसडीएम की जांच रिपोर्ट हिमाचल टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा-118 के तहत गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा कर रही है.

Disputed Solan Chester Hill Case Bureaucracy
क्या है चेस्टर हिल मामला (Concept, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 5:23 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही इन दिनों एक ऐसे मामले को लेकर सुर्खियों में है, जिसने प्रशासनिक हलकों में असहजता और सवालों का तूफान खड़ा कर दिया है. छोटे पहाड़ी राज्य के जिला सोलन के चेस्टर हिल में भूमि खरीद नाम से चर्चित यह प्रकरण न सिर्फ फैसलों की पारदर्शिता पर उंगली उठा रहा है, बल्कि सत्ता को भी कठघरे में खड़ा कर रहा है. चेस्टर हिल में एक ऐसे स्थानीय कृषक के नाम पर 274 बीघा भूमि खरीद की गई है, जिसकी इस भूमि को खरीदने की हैसियत ही नहीं थी. लेकिन, वास्तविक विकास, निर्माण, मार्केटिंग और फ्लैटों की बिक्री एक गैर-कृषक फर्म की ओर से संचालित की जा रही थी.

चेस्टर हिल मामले में टॉप ब्यूरोक्रेसी में मची हलचल

इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि में सोलन के एसडीएम ने विस्तृत जांच रिपोर्ट भी तैयार की है, जो हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1972 की धारा 118 के तहत गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा कर रही है. इस रिपोर्ट उल्लेख है कि संयुक्त विकास समझौते (JDA) के जरिए जमीन से जुड़े अधिकांश अधिकार डेवलपर को हस्तांतरित कर दिए गए थे. वहीं, फ्लैट खरीदारों से प्राप्त भुगतान भी सीधे डेवलपर फर्म के खातों में हुआ है, जिससे इस भूमि खरीद मामले में वरिष्ठ नौकरशाहों की कथित संलिप्तता को लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा है. वहीं, विधानसभा बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने भी चेस्टर हिल भूमि खरीद मामले को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं.

टॉप ब्यूरोक्रेसी पर लगाए गंभीर आरोप

सोलन के चेस्टर हिल में भूमि खरीद मामले को लेकर संजय गुप्ता द्वारा शिमला में की गई हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस ने प्रदेश की शीर्ष नौकरशाही की साख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. हिमाचल सरकार के पूर्व तीन मुख्य सचिवों पर गंभीर आरोप लगाए, जिसमें मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पूर्व मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना और आरडी धीमान पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए इन आईएएस अधिकारियों की इंटीग्रिटी पर सवाल खड़े किए. संजय गुप्ता ने आरोप लगाया, 'पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और आरडी धीमान की इंटीग्रिटी डाउटफुल है. ऐसे में वे उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं. पूर्व मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना और आरडी धीमान के कहने पर ही उनके खिलाफ चेस्टर हिल मामले को लेकर छोटा शिमला में शिकायत दी गई.

पूर्व तीन मुख्य सचिवों पर गंभीर आरोप

पूरे मामले में उनके खिलाफ छोटा शिमला पुलिस थाना में दर्ज की गई शिकायत पूरी तरह से बेबुनियाद और भ्रामक है. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि उन पर 3 एकड़ जमीन लेने का जो आरोप लगाया जा रहा है, वह तथ्यात्मक रूप से गलत है. यह जमीन जुलाई 2025 में सरकार की विधिवत अनुमति के बाद ली गई. इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है. कम रेट पर जमीन खरीदने के आरोपों पर संजय गुप्ता ने कहा कि जमीन का कलेक्टर रेट 1 करोड़ 10 लाख रुपये था और उनकी ओर से जमीन एक करोड़ 35 लाख में खरीदी गई. खरीदारी के स्रोत को लेकर संजय गुप्ता ने कहा कि उन्होंने 75 लाख रुपये जून महीने में जीपीएफ से लिए थे.

अब जांच के आदेश

सोलन जिले के विवादित चेस्टर हिल भूमि मामले में एचपी टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई के आदेश जारी कर दिए हैं. सरकार ने 6 दिसंबर 2025 को डीसी सोलन को लिखे पत्र को भी निरस्त कर दिया है. राजस्व विभाग ने सोलन के एसडीएम की ओर से प्रस्तुत जांच रिपोर्ट पर पहले जताई गई, लेकिन अब इस आपत्ति को वापस लेते हुए डीसी सोलन को धारा 118 के तहत नई कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

सरकार को देने होंगे जवाब: जयराम ठाकुर

चेस्टर हिल मामले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि, "भले ही सरकार ने भारी दबाव और सोशल मीडिया पर मामला उजागर होने के बाद मुख्य सचिव द्वारा जारी विवादास्पद पत्र को वापस ले लिया हो, लेकिन इससे सरकार की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि कई ऐसे अनसुलझे सवाल खड़े हो गए हैं जिनका जवाब 'व्यवस्था परिवर्तन' का नारा देने वाली इस 'सुख की सरकार' को जनता को देना ही होगा. आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि मुख्य सचिव द्वारा लिखे गए पत्र को आनन-फानन में वापस लेना पड़ा और क्या वह पत्र वास्तव में अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लिखा गया था?"

इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने पूछा कि यह पत्र किसके इशारे पर लिखा गया था और इसके पीछे वास्तविक मंशा क्या थी. विशेष रूप से अधिकारी की कार्यप्रणाली पर उंगली उठाते हुए उन्होंने पूछा कि जब अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) अवकाश पर थे, तो उनके कार्यभार को संभाल रहे अधिकारी ने इतनी 'अतिरिक्त मेहनत' दिखाकर आनन-फानन में फैसला क्यों सुनाया और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों पक्षों की दलीलें सुने बिना एकतरफा निर्णय किसके हित साधने के लिए लिया गया?

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