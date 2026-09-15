बिहार में होगा बड़ा खेला! UCC को लेकर JDU ने कर दिया बड़ा ऐलान
केंद्र सरकार में हम साथ हैं लेकिन जब बिहार की बारी आएगी तो विचार करना होगा, UCC को लेकर JDU का बड़ा बयान. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : September 15, 2026 at 3:52 PM IST
नालंदा : 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है. नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने साफ कर दिया है, कि बिहार में यह लागू नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के प्रवक्ता पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं. ऐसे में एक बार फिर से बिहार में खेला होने की अटकलें लगायी जा रही हैं.
UCC बिल को लेकर खींचतान
जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार में जदयू,भाजपा के साथ है, लेकिन जब राज्य के मामलों की बात आती है तो पार्टी अपने स्तर पर फैसला लेती है. उन्होंने जदयू नेता श्याम रजक के बयान का हवाला देते हुए कहा कि श्याम रजक उनके नेता हैं और उनकी बात ही पार्टी की बात मानी जाएगी.
"बिहार में यह लागू नहीं होगा, इस पर जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं. अमित शाह का बयान अपनी जगह ठीक है, लेकिन जदयू केंद्र में भाजपा के साथ रहते हुए भी बिहार में इस मुद्दे पर गठबंधन सहयोगी के साथ आपसी सहमति के बाद ही कोई निर्णय लेगी."- कौशलेंद्र कुमार, जद(यू) सांसद, नालंदा
सांसद ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार होते हुए भी यूसीसी के मुद्दे पर जदयू भाजपा के साथ नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पार्टी जो भी अंतिम निर्णय लेगी, वही जदयू का रुख होगा और राज्य हित को ध्यान में रखते हुए ही आगे की रणनीति तय की जाएगी.
मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी, बिहार में भी इस पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है. इसी सिलसिले में नालंदा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के वजाय इसे पार्टी की नीति का मामला बताया है.
पत्रकारों ने जब मंत्री से पूछा कि अमित शाह ने कहा है कि एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा, तो इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता की ओर से इस पर बयान दिया गया है, उसे ही फॉलो किया जाए.
"हमारी पार्टी का जो स्टैंड है, वही स्टैंड हम सभी का है."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार
जब पत्रकारों ने सीधा सवाल किया कि क्या बिहार में यूसीसी लागू होगी या नहीं, तो मंत्री ने इसका सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि पार्टी के लोगों का स्टैंड समझें. इस पर जब उन्हें याद दिलाया गया कि वे विधायक दल के नेता हैं, तो श्रवण कुमार ने कहा कि यह विधायक दल के नेता का विषय नहीं है. यह पार्टी के सिद्धांत और नीतियों से जुड़ा मामला है, इस पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रवक्ता ही बयान देंगे.
NDA के भीतर खींचतान
इस दौरान जब पत्रकारों ने बताया कि राजद यह कह रही है कि वह किसी भी कीमत पर बिहार में यूसीसी लागू नहीं होने देगी, तो इस पर मंत्री ने कहा कि अगर राजद ऐसा कह रही है, तो यह उनका बयान है. गौरतलब है, कि यूसीसी को लेकर एनडीए के भीतर भी अलग-अलग सुर सुनाई देते रहे हैं.
RJD का ऑफर
इन सबके बीच बिहार का राजनीतिक पारा तब और हाई हो गया जब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने जदयू में जल्द बड़ी टूट का दावा करते हुए नीतीश कुमार को ऑफर दे दिया. भाई वीरेंद्र ने कहा कि वैसे लोगों को छोड़िए और उनको लात मारकर इधर आइये और हमारे साथ सरकार बनाइए. कुछ लोग आपको बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं.
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