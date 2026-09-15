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बिहार में होगा बड़ा खेला! UCC को लेकर JDU ने कर दिया बड़ा ऐलान

नालंदा : 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में सियासी भूचाल आ गया है. नालंदा से जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने साफ कर दिया है, कि बिहार में यह लागू नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के प्रवक्ता पहले ही अपना रुख स्पष्ट कर चुके हैं. ऐसे में एक बार फिर से बिहार में खेला होने की अटकलें लगायी जा रही हैं.

UCC बिल को लेकर खींचतान

जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार में जदयू,भाजपा के साथ है, लेकिन जब राज्य के मामलों की बात आती है तो पार्टी अपने स्तर पर फैसला लेती है. उन्होंने जदयू नेता श्याम रजक के बयान का हवाला देते हुए कहा कि श्याम रजक उनके नेता हैं और उनकी बात ही पार्टी की बात मानी जाएगी.

UCC को लेकर JDU का बड़ा बयान (ETV Bharat)

"बिहार में यह लागू नहीं होगा, इस पर जदयू के वरिष्ठ नेता नीतीश कुमार पहले ही अपना पक्ष रख चुके हैं. अमित शाह का बयान अपनी जगह ठीक है, लेकिन जदयू केंद्र में भाजपा के साथ रहते हुए भी बिहार में इस मुद्दे पर गठबंधन सहयोगी के साथ आपसी सहमति के बाद ही कोई निर्णय लेगी."- कौशलेंद्र कुमार, जद(यू) सांसद, नालंदा

सांसद ने आगे कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार होते हुए भी यूसीसी के मुद्दे पर जदयू भाजपा के साथ नहीं है. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर पार्टी जो भी अंतिम निर्णय लेगी, वही जदयू का रुख होगा और राज्य हित को ध्यान में रखते हुए ही आगे की रणनीति तय की जाएगी.

मंत्री श्रवण कुमार ने क्या कहा?

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद कि 2029 से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू कर दी जाएगी, बिहार में भी इस पर सियासी चर्चा शुरू हो गई है. इसी सिलसिले में नालंदा पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार से जब सवाल किया गया, तो उन्होंने सीधे जवाब देने के वजाय इसे पार्टी की नीति का मामला बताया है.

पत्रकारों ने जब मंत्री से पूछा कि अमित शाह ने कहा है कि एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा, तो इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि पार्टी के प्रवक्ता की ओर से इस पर बयान दिया गया है, उसे ही फॉलो किया जाए.