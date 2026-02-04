ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी बनने को लेकर बीजेपी में घमासान, डैमेज कंट्रोल में जुटी बीजेपी

रांची: गैर दलीय आधार पर चुनाव होने के कारण भाजपा ने बैकडोर से समर्थित उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय क्या लिया, पार्टी के अंदर बगावत तेज हो गई है. हालत यह है कि बैकडोर से नगर निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने की चाहत रखने वाले भाजपा नेताओं में होड़ सी मची हुई है. धनबाद, मेदिनीनगर, गढ़वा जैसे नगर निकाय क्षेत्रों में पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवारों के अलावे भाजपा के कई नेता चुनाव मैदान में उतर आए हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर असंतोष तेज होता दिख रहा है.

हालांकि प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर भाजपा नेताओं के द्वारा डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. सबसे खराब स्थिति कोयलांचल की है, जहां संजीव अग्रवाल को भाजपा द्वारा समर्थित उम्मीदवार घोषित किए जाने से नाराज पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल ने पार्टी को बाय-बाय करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है. वहीं पूर्व विधायक संजीव सिंह द्वारा भी नामांकन दाखिल किया गया है.

विधायक सीपी सिंह का बयान (Etv Bharat)

डैमेज कंट्रोल में जुटी भाजपा