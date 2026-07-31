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बॉयफ्रेंड से संपर्क नहीं होने और फोन नहीं उठाने पर थाने के टावर पर चढ़ी युवती, सूरजपुर पुलिस ने दी समझाइश

पहले थाने में युवती ने की थी शिकायत, बयान लेने के पुलिस ने बुलाया तो अचानक टावर पर चढ़ी, दो घंटे बाद उतारा गया

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बॉयफ्रेंड से संपर्क नहीं होने और फोन नहीं उठाने पर थाने के टावर पर चढ़ी युवती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 31, 2026 at 5:50 PM IST

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सूरजपुर: जिले के चांदनी थाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवती अपने प्रेमी के फरार होने से नाराज होकर थाना परिसर के अंदर लगे रेडियो टावर पर चढ़ गई. युवती को टावर पर चढ़ा देख पुलिसकर्मियों और वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया गया.

बयान लेने के पुलिस ने बुलाया तो अचानक टावर पर चढ़ी युवती (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बयान लेने पुलिस ने बुलाया था थाने

जानकारी के अनुसार, युवती ने अपने प्रेमी के संबंध में पुलिस से शिकायत की थी. इसी शिकायत के आधार पर स्थानीय पुलिस ने उसे बयान दर्ज कराने के लिए थाने बुलाया था. इसी दौरान बयान की प्रक्रिया चल रही थी कि अचानक युवती थाना परिसर में लगे रेडियो टावर पर चढ़ गई.

बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा था

बताया जा रहा है कि युवती का आरोप था कि उसका बॉयफ्रेंड उससे संपर्क नहीं कर रहा है और उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा है. वह पुलिस से प्रेमी को बुलाने और दोनों का विवाह कराने की मांग कर रही थी.

गांव के उपसरपंच भी थाने पहुंचे

घटना की जानकारी मिलते ही युवती के परिजन, गांव के सरपंच और उपसरपंच भी थाना पहुंचे और उसे समझाने का प्रयास किया. पुलिस अधिकारियों और परिजनों ने लगातार बातचीत कर युवती को शांत करने की कोशिश की.

युवती का किसी बात को लेकर अपने प्रेमी से झगड़ा हुआ था. थाने में बात करने के दौरान वह अचानक बाहर निकली और टावर पर चढ़ गई. करीब दो घंटे के बाद पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत करते हुए युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया है.-योगेश कुमार देवांगन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सूरजपुर

पुलिस ने बताया कि युवती को समझाइश दी गई और परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा दोनों पक्षों से बातचीत कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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बॉयफ्रेंड से विवाद
टावर पर चढ़ी युवती
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