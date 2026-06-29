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शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर पर कब्जे का विवाद; दर्जनभर से ज्यादा घायल, केस दर्ज

शाहजहांपुर: आर्य समाज मंदिर परिसर में कथित कब्जे के विवाद को लेकर जमकर मारपीट और पथराव हुआ. झगड़े में करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने 8 नामजद समेत 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना थाना तिलहर क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर की है.

जानकारी के मुताबिक, विजयपाल सिंह नाम का दबंग आर्य समाज मंदिर में पदाधिकारी था. बाद में उसे कमेटी से बाहर निकाल दिया गया. रविवार को आर्य समाज मंदिर में एक शादी संपन्न हो रही थी. मंदिर में वर और कन्या पक्ष के लोग ठहरे हुए थे. इसी दौरान विजयपाल सिंह अपने एक दर्जन से ज्यादा साथियों को लेकर मंदिर पर कब्जा करने के लिए पहुंचा.

इस दौरान उसने मंदिर में ठहरे वर और कन्या पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. उन्हें मंदिर के बाहर निकाल दिया. लाठी से हमले के कई वीडियो सामने आए हैं. हमलावरों ने बारातियों पर पथराव भी किया गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को काबू में किया.

घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.

क्षेत्राधिकारी तिलहर इशिका सिंह ने बताया कि आर्य समाज कमेटी के मंत्री लोकेश आर्य की तहरीर पर मुकदमा दर्ज है. आर्य समाज द्वारा पूर्व में निष्कासित किए गए कुछ लोगों से चल रहे विवाद के चलते घटना हुई.