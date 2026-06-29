शाहजहांपुर में आर्य समाज मंदिर पर कब्जे का विवाद; दर्जनभर से ज्यादा घायल, केस दर्ज
आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 8:21 AM IST
शाहजहांपुर: आर्य समाज मंदिर परिसर में कथित कब्जे के विवाद को लेकर जमकर मारपीट और पथराव हुआ. झगड़े में करीब एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है. पुलिस ने 8 नामजद समेत 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना थाना तिलहर क्षेत्र के आर्य समाज मंदिर की है.
जानकारी के मुताबिक, विजयपाल सिंह नाम का दबंग आर्य समाज मंदिर में पदाधिकारी था. बाद में उसे कमेटी से बाहर निकाल दिया गया. रविवार को आर्य समाज मंदिर में एक शादी संपन्न हो रही थी. मंदिर में वर और कन्या पक्ष के लोग ठहरे हुए थे. इसी दौरान विजयपाल सिंह अपने एक दर्जन से ज्यादा साथियों को लेकर मंदिर पर कब्जा करने के लिए पहुंचा.
इस दौरान उसने मंदिर में ठहरे वर और कन्या पक्ष के लोगों पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. उन्हें मंदिर के बाहर निकाल दिया. लाठी से हमले के कई वीडियो सामने आए हैं. हमलावरों ने बारातियों पर पथराव भी किया गया. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह से हालात को काबू में किया.
घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए. आर्य समाज मंदिर के पदाधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने 8 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है.
क्षेत्राधिकारी तिलहर इशिका सिंह ने बताया कि आर्य समाज कमेटी के मंत्री लोकेश आर्य की तहरीर पर मुकदमा दर्ज है. आर्य समाज द्वारा पूर्व में निष्कासित किए गए कुछ लोगों से चल रहे विवाद के चलते घटना हुई.
तहरीर के अनुसार, आर्य समाज परिसर में रमेश सिंह निवासी मोहल्ला हिंदू पट्टी की पुत्री जूली तोमर का वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित था. बारात ठहरी हुई थी. आरोप है कि रविवार सुबह कुछ लोग अपने समर्थकों के साथ परिसर में जबरन प्रवेश कर गए और विवाद के बाद मारपीट शुरू हो गई.
बीच-बचाव करने पहुंचे बारातियों और घरातियों के साथ भी मारपीट की गई. इस घटना में नन्हे सिंह, अनुज कुमार सिंह तोमर, मालती तोमर, सोनी सहित एक दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए. पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की सहायता से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दो घायलों नन्हे और अनुज की हालत गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है.
तहरीर में महिलाओं के साथ अभद्रता और मारपीट के दौरान आभूषण गायब होने के आरोप भी लगाए गए हैं. सीओ ने बताया कि तिलहर पुलिस ने तहरीर के आधार पर 8 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं में केस दर्ज किया है.
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