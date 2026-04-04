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कोटा में चालान को लेकर विवाद: इंस्पेक्टर हाथ जोड़कर बोले, 'मेरे कपड़े फाड़ लो, लेकिन मामला शांत करो'

ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल और व्यापारी दोनों ने एक–दूसरे पर अभद्रता के आरोप लगाए हैं. मामले की पुलिस जांच कर रही है.

Traffic Inspector pleads before merchant
व्यापारी के हाथ जोड़ता ट्रॉफिक इंस्पेक्टर (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 4, 2026 at 7:08 PM IST

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कोटा: शहर के घोड़े वाले बाबा चौराहे पर एक व्यापारी का चालान बना देने पर हंगामे का मामला सामने आया है. इस मामले में पुलिस कांस्टेबल और व्यापारी के बीच हाथापाई भी हो गई थी. सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस के उप अधीक्षक और इंस्पेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे. जिन्होंने मामले को संभालते हुए व्यापारी से समझाइश का प्रयास किया. हालांकि इस दौरान व्यापारी व पुलिसकर्मी आपस में ही उलझने लगे. जिस पर ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर देवेश भारद्वाज ने व्यापारी के हाथ जोड़ लिए और कहा, 'आप मेरे कपड़े फाड़ दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मामले को शांत कीजिए'. व्यापारी को यह भी समझाया कि घटनाक्रम के संबंध में शिकायत दीजिए, उस पर पुलिस उचित एक्शन लेगी.

कोटा शहर के ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने बताया कि घटनाक्रम शुक्रवार 3 अप्रैल दोपहर को हुआ. जब ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल अभिषेक ने घोड़े वाले बाबा चौराहे पर एक कार को रुकवाया. इसके चालक ने सीट बेल्ट नहीं बांधी हुई थी और वह फोन पर बात कर रहा था. इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल ने 2000 रुपए का चालान ऑनलाइन बना दिया. इस बात से कार सवार मंडी व्यापारी मुकेश जांगिड़ उखड़ गया.

व्यापारी से समझाइश करता ट्रैफिक इंस्पेक्टर (ETV Bharat Kota)

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Merchant also folds hands before police
व्यापारी ने भी जोड़े पुलिस के हाथ (ETV Bharat Kota)

इसके बाद कांस्टेबल अभिषेक और मुकेश जांगिड़ के बीच बात बिगड़ गई. कांस्टेबल देवेश भारद्वाज और मैं मौके पर पहुंचा और हमने बीचबचाव किया. इस मामले में दोनों पक्षों से शिकायत ले ली है. मामले की जांच मैं स्वयं कर रहा हूं. जांच के बाद सामने आएगा कि गलती किसकी है. व्यापारी मुकेश जांगिड़ का कहना है कि कांस्टेबल अभिषेक ने उसके साथ मारपीट की. इसके चलते उसके खून आ गया. यहां तक की गालीगलौच भी की. जबकि कांस्टेबल अभिषेक का कहना है कि व्यापारी मुकेश जांगिड़ ने उसके साथ गालीगलौच और छीनाझपटी की.

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