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बानसूर में श्मशान घाट के रास्ते को लेकर विवाद, शव रखकर परिजनों का विरोध

कोटपूतली-बहरोड़ जिले के बानसूर में महिला के अंतिम संस्कार के दौरान शव को बीच रास्ते में रोक दिया गया.

रास्ते में शव रखकर प्रदर्शन
रास्ते में शव रखकर प्रदर्शन (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 5:10 PM IST

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कोटपूतली-बहरोड़: जिले के बानसूर के हरसौरा क्षेत्र में श्मशान घाट जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. भूरियावास स्थित बावरियों की ढाणी में एक महिला के अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते को लेकर विवाद हो गया और शव को आगे ले जाने से रोक दिया गया. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया.

दोनों पक्षों से की समझाइश: हरसोरा नायब तहसीलदार ने बताया कि बावरिया जाति की एक महिला की मृत्यु हुई थी. दाह संस्कार के लिए शव श्मशान घाट ले जा रहे थे, तभी कुछ किसानों ने रास्ता रोक दिया. सूचना पर वे स्वयं और हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. किसानों को समझाकर खेतों से तार हटवाए गए और रास्ता खुलवाया गया. नायब तहसीलदार ने कहा कि यह क्षेत्र दो तहसीलों की सीमा पर है. मुंडावर तहसील के अधिकारियों से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. किसानों का कहना है कि इस रास्ते से पहले कोई आवागमन नहीं था, जबकि ग्रामीण सदियों से इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं.

अधिकारियों ने की समझाइश (ETV Bharat Behror)

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पक्का रास्ता बनवाने की मांग: ग्रामीणों का कहना है कि श्मशान घाट तक पक्के रास्ते की समस्या वर्षों से चली आ रही है. कई बार प्रशासन से मांग करने के बावजूद अभी तक स्थायी समाधान नहीं मिला है. उन्होंने जल्द पक्का रास्ता बनवाने और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न होने देने की अपील की है. मृतका के परिजनों ने बताया कि उनका श्मशान घाट आगे है, लेकिन उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया और पहले वाले स्थान पर अंतिम संस्कार करने को कहा गया. प्रशासन की समझाइश के बाद वहीं संस्कार किया गया.

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