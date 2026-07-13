ETV Bharat / state

बानसूर में श्मशान घाट के रास्ते को लेकर विवाद, शव रखकर परिजनों का विरोध

कोटपूतली-बहरोड़: जिले के बानसूर के हरसौरा क्षेत्र में श्मशान घाट जाने वाले रास्ते को लेकर विवाद का मामला सामने आया है. भूरियावास स्थित बावरियों की ढाणी में एक महिला के अंतिम संस्कार के लिए शव को श्मशान घाट ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते को लेकर विवाद हो गया और शव को आगे ले जाने से रोक दिया गया. सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया.

दोनों पक्षों से की समझाइश: हरसोरा नायब तहसीलदार ने बताया कि बावरिया जाति की एक महिला की मृत्यु हुई थी. दाह संस्कार के लिए शव श्मशान घाट ले जा रहे थे, तभी कुछ किसानों ने रास्ता रोक दिया. सूचना पर वे स्वयं और हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे. किसानों को समझाकर खेतों से तार हटवाए गए और रास्ता खुलवाया गया. नायब तहसीलदार ने कहा कि यह क्षेत्र दो तहसीलों की सीमा पर है. मुंडावर तहसील के अधिकारियों से बात कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. किसानों का कहना है कि इस रास्ते से पहले कोई आवागमन नहीं था, जबकि ग्रामीण सदियों से इसी रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं.