पंचायत चुनाव में 3 जगह बवाल: कहीं टेंडर वोट पर विवाद तो कहीं फर्जी वोटिंग पर झड़प
भवानीमंडी एसडीएम पूजा मीणा ने बताया-प्रत्याशियों की आपत्ति के बाद पोलिंग पार्टी बदल दी गई है और अब मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है.
Published : October 24, 2026 at 5:01 PM IST|
Updated : October 24, 2026 at 8:15 PM IST
झालावाड़/केकड़ी/दूदू: पंचायती राज चुनाव के दौरान शनिवार को तीन जगहों पर विवाद हो गया. झालावाड़ की भवानीमंडी पंचायत समिति के नारायणखेड़ा में टेंडर वोट को लेकर हंगामा हुआ. आरोप है कि मतदान कर्मियों ने महिला मतदाता का मतपत्र अलग रखवा दिया. इसके विरोध में करीब आधे घंटे तक वोटिंग रुकी रही. तहसीलदार अब्दुल हफीज मौके पर पहुंचे और पूरी पोलिंग पार्टी को बदल कर मतदान दोबारा शुरू कराया गया. वहीं, केकड़ी के मेवदाकला राजकीय विद्यालय में फर्जी वोटिंग की आशंका पर दो पक्ष भिड़ गए. एक महिला पर फर्जी मतदान का आरोप लगा. हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा. इसके अलावा जयपुर के दूदू के मौजमाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान 2 वार्ड पंचों के समर्थकों में भिड़ंत हो गई. मारपीट के बाद कस्बे में अफरा-तफरी मच गई. देशवाली मोहल्ले में तनाव का माहौल है.
टेंडर वोट पर विवाद के बाद बदली पोलिंग पार्टी: भवानीमंडी एसडीएम पूजा मीणा ने बताया- नारायणखेड़ा में सुबह सात बजे से मतदान चल रहा है. टेंडर वोट से जुड़े विवाद के कारण कुछ समय के लिए मतदान रोकना पड़ा. प्रत्याशियों की आपत्ति के बाद पोलिंग पार्टी बदल दी गई है और अब मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है.
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मतदान कर्मियों पर लगाए गए आरोप निराधार: तहसीलदार अब्दुल हफीज ने बताया कि मतदान कर्मियों पर लगाए गए आरोप निराधार हैं. महिला का टेंडर वोट नियमानुसार अलग प्रक्रिया के तहत लिफाफे में बंद कराया गया था. टेंडर वोट सामान्य मतपत्र की तरह मतपेटी में नहीं डाला जाता. बराबर मत आने की स्थिति में ऐसे मतपत्र की भूमिका निर्णायक हो सकती है और इसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत न्यायालय के आदेश पर ही खोला जाता है.
नारायणखेड़ा में त्रिकोणीय मुकाबला, 70 प्रतिशत मतदान हुआ: नारायणखेड़ा ग्राम पंचायत में सरपंच पद सामान्य महिला के लिए आरक्षित है. यहां हर कंवर, अनीता शर्मा और राधिका के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है. ग्राम पंचायत में करीब 3,600 मतदाता हैं और 11 वार्ड पंच पदों के लिए भी मतदान हो रहा है. इस पंचायत से करीब आठ गांव जुड़े हुए हैं.तहसीलदार के अनुसार, मतदान केंद्र पर करीब 70 प्रतिशत मतदान हो चुका था. टेंडर वोट को लेकर विवाद शांत होने और पोलिंग पार्टी बदले जाने के बाद मतदान दोबारा शुरू होने से प्रशासन ने राहत की सांस ली.
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क्या होता है टेंडर वोट? समझें पूरी प्रक्रिया:किसी मतदाता के वोट डालने से पहले ही उसके नाम पर वोट डाले जाने की स्थिति में टेंडर वोट की प्रक्रिया अपनाई जाती है. ऐसे में मतदाता पीठासीन अधिकारी को बताता है कि उसके नाम पर पहले ही वोट डाला जा चुका है, जबकि उसने स्वयं मतदान नहीं किया है. मतदान अधिकारी उसकी पहचान और दावे की जांच करते हैं. पहचान सही पाए जाने पर उसका वोट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्ज किया जाता है. आमतौर पर टेंडर वोट ईवीएम पर नहीं डाला जाता, बल्कि निर्धारित प्रारूप में मतपत्र के जरिए अलग से दर्ज कर लिफाफे में बंद रखा जाता है. बराबर मत मिलने की स्थिति में कोर्ट के आदेश के बाद ही टेंडर वोट की गिनती की जाती है.
मेवदाकला में फर्जी वोटिंग पर बवाल: अजमेर के केकड़ी में पंचायत राज चुनाव के दौरान मेवदाकला स्थित राजकीय विद्यालय में फर्जी मतदान की आशंका पर हंगामा हो गया. एक महिला पर फर्जी मतदान का आरोप लगाते हुए दूसरे प्रत्याशी पक्ष के लोगों ने उसे पकड़ लिया. इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी के बाद झड़प हो गई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने मोर्चा संभाला और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग भी किया. घटना में एक व्यक्ति विष्णु शर्मा के चोटिल होने की सूचना है.
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महिला को हिरासत में लिया, पुलिस बोली- लाठीचार्ज नहीं हुआ: पुलिस फर्जी मतदान के आरोप में पकड़ी गई महिला को अपने साथ ले गई. सूचना पर केकड़ी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. स्थिति को देखते हुए पुलिस जाप्ता तैनात किया गया है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है. एएसपी राजेश कुमार मील ने बताया- लाठीचार्ज की कोई घटना नहीं हुई है. इसके अलावा खवास और भीमड़ावास में भी छिटपुट कहासुनी की घटना हुई है.
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