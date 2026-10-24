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पंचायत चुनाव में 3 जगह बवाल: कहीं टेंडर वोट पर विवाद तो कहीं फर्जी वोटिंग पर झड़प

नारायणखेड़ा में वोटिंग के लिए लाइन में लगे मतदाता ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़/केकड़ी/दूदू: पंचायती राज चुनाव के दौरान शनिवार को तीन जगहों पर विवाद हो गया. झालावाड़ की भवानीमंडी पंचायत समिति के नारायणखेड़ा में टेंडर वोट को लेकर हंगामा हुआ. आरोप है कि मतदान कर्मियों ने महिला मतदाता का मतपत्र अलग रखवा दिया. इसके विरोध में करीब आधे घंटे तक वोटिंग रुकी रही. तहसीलदार अब्दुल हफीज मौके पर पहुंचे और पूरी पोलिंग पार्टी को बदल कर मतदान दोबारा शुरू कराया गया. वहीं, केकड़ी के मेवदाकला राजकीय विद्यालय में फर्जी वोटिंग की आशंका पर दो पक्ष भिड़ गए. एक महिला पर फर्जी मतदान का आरोप लगा. हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा. इसके अलावा जयपुर के दूदू के मौजमाबाद में पंचायत चुनाव के दौरान 2 वार्ड पंचों के समर्थकों में भिड़ंत हो गई. मारपीट के बाद कस्बे में अफरा-तफरी मच गई. देशवाली मोहल्ले में तनाव का माहौल है.