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अशोक नगर की सुरक्षा पर रेल DIG की चिंता, 44/सी और 34/सी के बीच चहारदीवारी की मांग, दूसरे पक्ष ने धमकी का लगाया आरोप

अशोक नगर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रेल डीआईजी ने सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखा है.

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अरगोड़ा थाना (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 5:44 PM IST

3 Min Read
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रांची: राजधानी रांची के पॉश इलाके अशोक नगर स्थित सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया है. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और रेल डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखकर मकान संख्या 44/सी और 34/सी के बीच बने रास्ते पर चहारदीवारी कराने की मांग की है. वहीं, दूसरे पक्ष ने डीआईजी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. मामले को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने का दावा किया गया है.

सुरक्षा के लिहाज से खुले रास्ते पर जताई चिंता

रेल डीआईजी की ओर से सोसाइटी के पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र के मुताबिक, वह मकान संख्या 44/सी में सपरिवार रहते हैं. उनके साथ प्रतिनियुक्त अंगरक्षक और अन्य पुलिसकर्मी भी सरकारी हथियार एवं गोलियों के साथ परिसर में रहते हैं. डीआईजी ने पत्र में कहा कि 44/सी और 34/सी के बीच बने गेट से बाहरी और अनाधिकृत लोगों की आवाजाही होती है, जो सुरक्षा के लिहाज से चिंता का विषय है. उनका कहना है कि दोनों मकानों के बीच बना गेट सोसाइटी द्वारा निर्मित नहीं है और इस रास्ते का इस्तेमाल सोसाइटी से बाहर के लोग भी करते हैं. इससे वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है.

अप्रिय घटना की आशंका का भी किया जिक्र

डीआईजी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के आवास के आसपास अनाधिकृत लोगों की आवाजाही सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से उचित नहीं है. खुले रास्ते का इस्तेमाल किसी असामाजिक तत्व द्वारा किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने के लिए किए जाने की आशंका भी उन्होंने जताई है. इसी वजह से 44/सी और 34/सी के बीच चहारदीवारी निर्माण कराने की मांग की गई है.

दूसरे पक्ष ने लगाया धमकाने का आरोप

इधर, मामले में दूसरा पक्ष भी सामने आया है. उसकी ओर से रेल डीआईजी पर धमकाने का आरोप लगाया गया है. इस संबंध में अरगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायतकर्ता पक्ष ने पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा है और घटनाक्रम से अवगत कराते हुए हस्तक्षेप की मांग की है.

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