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अशोक नगर की सुरक्षा पर रेल DIG की चिंता, 44/सी और 34/सी के बीच चहारदीवारी की मांग, दूसरे पक्ष ने धमकी का लगाया आरोप

अरगोड़ा थाना ( ETV BHARAT )

रांची: राजधानी रांची के पॉश इलाके अशोक नगर स्थित सर्विसेज हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विवाद सामने आया है. वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और रेल डीआईजी आलोक प्रियदर्शी ने सोसाइटी के अध्यक्ष और सचिव को पत्र लिखकर मकान संख्या 44/सी और 34/सी के बीच बने रास्ते पर चहारदीवारी कराने की मांग की है. वहीं, दूसरे पक्ष ने डीआईजी पर धमकाने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. मामले को लेकर मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी देने का दावा किया गया है.