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झारखंड में 80 हजार से अधिक सरकारी शिक्षकों का वेतन दो माह से लंबित, शिक्षक संघ ने दिया एक सप्ताह का अल्टीमेटम

रांची: झारखंड में सरकारी शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ (JPSS) ने दावा किया है कि राज्य के 80,000 से अधिक शिक्षकों का मार्च और अप्रैल 2026 का वेतन अब तक लंबित है. इसको लेकर संघ ने सरकार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए एक सप्ताह के भीतर भुगतान नहीं होने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है.

संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर स्थिति से अवगत कराया है. पत्र में कहा गया है कि राज्य के 24 जिलों में जिला कोषागार स्तर पर वेतन निकासी में अनियमितताओं की जांच के नाम पर सभी कोटि के शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया है. इतना ही नहीं, फरवरी माह का वेतन भी आयकर कटौती के कारण आंशिक रूप से ही शिक्षकों को मिल पाया है.

JPSS का कहना है कि वेतन भुगतान में हो रही देरी का सीधा असर शिक्षकों के जीवन और उनके शैक्षणिक कार्यों पर पड़ रहा है. संघ ने मांग की है कि शिक्षकों से स्व-घोषणा पत्र लेकर एक सप्ताह के भीतर मार्च और अप्रैल का बकाया वेतन जारी किया जाए. साथ ही भविष्य में नियमित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभागीय स्तर पर स्पष्ट मानक प्रक्रिया (SOP) लागू की जाए.

प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू ने कहा कि राज्य के अधिकांश शिक्षक अपने गृह प्रखंड से दूरस्थ क्षेत्रों में पदस्थापित हैं और लगातार दो महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने यह भी कहा कि जांच प्रक्रिया का नियमित वेतन से कोई सीधा संबंध नहीं है, ऐसे में निर्दोष शिक्षकों का सामूहिक रूप से वेतन रोकना उचित नहीं है.

वहीं, महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने कहा कि अनियमितताओं की जांच जरूर होनी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई भी हो लेकिन इसका खामियाजा सभी शिक्षकों को भुगतना पड़े यह न्यायसंगत नहीं है. उन्होंने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार के पास केवल एक सप्ताह का समय है, यदि इस अवधि में वेतन भुगतान नहीं किया गया तो JPSS राज्यभर में चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेगा.