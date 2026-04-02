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कानपुर में पालतू कुत्ते को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर मारपीट, 10 घायल, 6 की हालत गंभीर

कानपुर : साढ़ थाना क्षेत्र में दो परिवारों के बीच पालतू कुत्ते को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए हैं. गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

घटना भीतरगांव चौकी के खदरी गांव की है. साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया, बुधवार शाम दो पक्षों के बीच पालतू कुत्ते को लेकर बहस शुरू हुई थी. शुरुआत में केवल कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. मारपीट में एक पक्ष से महेंद्र (22), शूरजुद्दीन (60), रामवीर (32), ननकी (55) और करण घायल हो गए.

वहीं दूसरे पक्ष से संजीव कुमार (25), भूरा (57), सुनीता (28), राजीव कुमार (32) और गंगासागर (43) को चोटें आई हैं. इनमें से कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीतरगांव ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर 6 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया.