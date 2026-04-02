ETV Bharat / state

कानपुर में पालतू कुत्ते को लेकर विवाद, दो पक्षों में जमकर मारपीट, 10 घायल, 6 की हालत गंभीर

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया. गंभीर रूप से घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

जिला अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज.
जिला अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 2, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर : साढ़ थाना क्षेत्र में दो परिवारों के बीच पालतू कुत्ते को लेकर हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी-डंडे चले. जिसमें करीब 10 लोग घायल हुए हैं. गंभीर रूप से घायल 6 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया.

घटना भीतरगांव चौकी के खदरी गांव की है. साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया, बुधवार शाम दो पक्षों के बीच पालतू कुत्ते को लेकर बहस शुरू हुई थी. शुरुआत में केवल कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया.

देखते ही देखते गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. मारपीट में एक पक्ष से महेंद्र (22), शूरजुद्दीन (60), रामवीर (32), ननकी (55) और करण घायल हो गए.

वहीं दूसरे पक्ष से संजीव कुमार (25), भूरा (57), सुनीता (28), राजीव कुमार (32) और गंगासागर (43) को चोटें आई हैं. इनमें से कई लोगों को गंभीर चोटें लगी हैं. सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भीतरगांव ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर होने पर 6 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया.

घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है, हालांकि पुलिस की मौजूदगी से हालात नियंत्रण में बताए जा रहे हैं.

साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. तहरीर मिलने के बाद मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें : अयोध्या रामलला के दरबार पहुंचे उद्योगपति गौतम अडानी, बोले- श्रीराम मंदिर का दर्शन करना अत्यंत भावुक क्षण

TAGGED:

DISPUTE OVER PET DOG IN KANPUR
DISPUTE OVER PET DOG
KANPUR NEWS
कानपुर में कुत्ते को लेकर विवाद
KANPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.