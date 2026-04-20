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दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर विवाद, किरायेदार ने मकान मालिक को मारी गोली, मौत

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग विवाद ने सोमवार तड़के खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में दो पीसीआर कॉल रात 2:22 बजे और 2:26 बजे प्राप्त हुईं, जिनमें फायरिंग और झगड़े की सूचना दी गई. जांच में सामने आया कि झगड़ा ए-144, प्रीत विहार पर हुआ, जहां पार्किंग को लेकर पंकज नैयर (34) और उसके भाई पारस (43) का गौरव शर्मा नामक युवक से विवाद हो गया.

परिवार में पसरा मातम (ETV BHARAT)

कहासुनी में चली गोली

आरोप है कि कहासुनी के दौरान गौरव शर्मा ने गोली चला दी, जो पंकज नैयर के सीने में लगी. गंभीर हालत में उसे तुरंत निर्माण विहार स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया.

सीसीटीवी कैमरों की खंगाली जा रही फुटेज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई. इलाके को घेरकर क्राइम टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.