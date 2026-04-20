ETV Bharat / state

दिल्ली के प्रीत विहार में पार्किंग को लेकर विवाद, किरायेदार ने मकान मालिक को मारी गोली, मौत

पुलिस आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद
प्रीत विहार इलाके में पार्किंग को लेकर विवाद (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 20, 2026 at 12:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार इलाके में पार्किंग विवाद ने सोमवार तड़के खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस के अनुसार, इस मामले में दो पीसीआर कॉल रात 2:22 बजे और 2:26 बजे प्राप्त हुईं, जिनमें फायरिंग और झगड़े की सूचना दी गई. जांच में सामने आया कि झगड़ा ए-144, प्रीत विहार पर हुआ, जहां पार्किंग को लेकर पंकज नैयर (34) और उसके भाई पारस (43) का गौरव शर्मा नामक युवक से विवाद हो गया.

परिवार में पसरा मातम (ETV BHARAT)

कहासुनी में चली गोली
आरोप है कि कहासुनी के दौरान गौरव शर्मा ने गोली चला दी, जो पंकज नैयर के सीने में लगी. गंभीर हालत में उसे तुरंत निर्माण विहार स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. वारदात के बाद आरोपी अपने साथियों के साथ मौके से फरार हो गया.

सीसीटीवी कैमरों की खंगाली जा रही फुटेज
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई. इलाके को घेरकर क्राइम टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

इस संबंध में थाना प्रीत विहार में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1), 115(2), 3(5) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पूर्वी जिले के डीसीपी राजीव कुमार ने बताया कि पुलिस की टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही हैं और जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा. फिलहाल पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

मृतक के मामा सोहन आहूजा ने बताया कि पार्किंग को लेकर गौरव शर्मा ने उनके भांजे पंकज की गोली मार दी. पंकज 1 साल से सोसाइटी में किराया पर रह रहा था. पहले भी मामूली कहां सुनी हुई थी.

ये भी पढ़ें- चार साल की मासूम के साथ दरिंदगी कर हत्या करने वाले मामा पुलिस मुठभेड़ में ढेर, जानें पूरा मामला

ये भी पढ़ें- दिल्ली के सीआर पार्क में डबल मर्डर से सहमे लोग, पिता-पुत्र की चाकुओं से गोदकर हत्या; आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

DELHI PREET VIHAR MURDER NEWS
DELHI PREET VIHAR FIRING
DISPUTE OVER PARKING IN DELHI
PARKING DISPUTE IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.