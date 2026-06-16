बहराइच में कोर्ट के सामने बाइक खड़ी करने का विवाद, युवक को मारी गोली
गोली से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 16, 2026 at 11:35 AM IST
बहराइच: न्यायालय के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में युवक ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी. गोली से घायल युवक की हालत गंभीर हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है. यहां उसका उपचार चल रहा है. वही फायरिंग की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है. वही फायरिंग का वीडियो भी सामने आने के बाद पुलिस कार्यवाही में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक कोतवाली नगर इलाके के खत्रीपुरा स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के पास बाइक खड़ी करने को लेकर दो लोगों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दूसरे युवक ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी. इससे युवक की हालत गंभीर हो गई. मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, फायरिंग की सूचना पाते ही नगर कोतवाली पुलिस समेत सीओ भी मौके पर पहुंचे. अफसरों ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया.
पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए. इसमें फायरिंग करने वाले युवक की पहचान हो सकी. इस मामले में एसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी ने बताया कि कानूनगोपुरा इलाके के रहने वाले 28 वर्षीय फरीद उर्फ सलमान व खत्रीपुरा के शौर्य प्रताप सिंह के बीच बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ था.
शौर्य ने गुस्से में अवैध असलहे से फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में फरीद उर्फ सलमान के बाएं हाथ में गोली लगी है. इस मामले में पीड़ित के भाई की तहरीर पर कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया था. सीसीटीवी कैमरे से भी फुटेज के आधार पर फायरिंग करने वाले शौर्य प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है. उसकी निशानदेही पर अवैध असलहा बरामद किया गया है. पुलिस द्वारा अभियुक्त को जेल भेज दिया गया है.
ये भी पढ़ेंः अयोध्या राम मंदिर में SIT ने देखा दानपात्र, पूछा कैसे गिनते दान की रकम, कहां रखते रुपए; टीम के लिए अलग दफ्तर-खानपान का इंतजाम