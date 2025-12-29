ETV Bharat / state

नागौर में पंचायत समिति मुख्यालय को लेकर विवाद गहराया, अलाय और श्रीबालाजी ग्रामीण आमने-सामने

श्रीबालाजी को पंचायत समिति यथावत रखने के लिए ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं.

श्रीबालाजी के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा
श्रीबालाजी के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 29, 2025 at 5:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागौर : जिले में नई पंचायत समिति के मुख्यालय को लेकर चल रहा विवाद अब और अधिक गहराता जा रहा है. एक ओर अलाय को पंचायत समिति बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीण पिछले 12 दिनों से पशु प्रदर्शनी स्थल पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं. वहीं, दूसरी ओर श्रीबालाजी के ग्रामीणों ने भी मोर्चा खोल दिया है. सोमवार को श्रीबालाजी क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर श्रीबालाजी को ही पंचायत समिति का मुख्यालय बनाए रखने की मांग की.

इस मामले में जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया कि हमने जिस तरह अलाय के ग्रामीणों की समस्या सुनकर ज्ञापन को आगे भेजा था. उसी तरह श्रीबालाजी के ग्रामीणों का ज्ञापन भी आगे भेजा जाएगा. जयपुर से क्या निकलकर आता है उस हिसाब से आगे की कारवाई की जाएगी. सब अपनी-अपनी मांग लेकर आ रहे हैं, हम उच्च स्तर पर इनकी मांगों को भेज रहे हैं. वहीं, श्रीबालाजी के ग्रामीणों ने ज्ञापन में कहा कि भौगोलिक और प्रशासनिक दृष्टि से श्रीबालाजी पंचायत समिति मुख्यालय के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है. श्रीबालाजी से आसपास के गांवों के लिए सार्वजनिक परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि अलाय जाने के लिए ग्रामीणों को निजी वाहनों या महंगे किराए पर निर्भर रहना पड़ेगा. इसके साथ ही श्रीबालाजी में पहले से उप-तहसील और पुलिस थाना कार्यरत होने से प्रशासनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकती हैं.

यह बोले ग्रामीण. (ईटीवी भारत नागौर)

पढ़ें. पंचायत समिति की बनाने की मांग: मुख्यमंत्री की सभा में विरोध करने जा रहे ग्रामीण पुलिस हिरासत में

प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने अलाय में चल रहे धरने पर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि अलाय में जारी आंदोलन में स्थानीय ग्रामीणों की तुलना में बाहरी लोगों की संख्या अधिक है और कुछ लोग इसे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए भुना रहे हैं. ग्रामीणों ने कहा कि सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए ही श्रीबालाजी को पंचायत समिति घोषित किया है, जिसका वे समर्थन करते हैं. वहीं, अलाय गांव के ग्रामीण 17 दिसंबर से पशु प्रदर्शनी स्थल पर कड़ाके की सर्दी में अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं. अलाय समर्थकों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा. दोनों पक्षों के आमने-सामने आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और मामले ने अब गंभीर रूप ले लिया है.

TAGGED:

DISPUTE OVER PANCHAYAT SAMITI
PANCHAYAT SAMITI HEADQUARTERS
VILLAGERS PROTEST IN NAGAUR
SHRI BALAJI VILLAGERS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.