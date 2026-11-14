पंचायत मुख्यालय विवाद: 3 जेएम के ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार, नहीं पड़ा एक भी वोट
सुबह से शाम तक मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं पड़ा. प्रशासन दिनभर ग्रामीणों को मनाने में जुटा रहा.
Published : November 14, 2026 at 6:40 PM IST
श्रीगंगानगर : पंचायत चुनाव के बीच अनूपगढ़ क्षेत्र के 3 जेएम गांव में पंचायत मुख्यालय को लेकर चल रहा विवाद मतदान बहिष्कार के रूप में सामने आया. नवगठित ग्राम पंचायत नाईयांवाली के अंतर्गत आने वाले 3 जेएम गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर पंचायत चुनाव में मतदान नहीं करने का सामूहिक निर्णय लिया. मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर शाम तक गांव का एक भी मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंचा. ग्रामीणों के इस फैसले के चलते मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा.
18 से 19 किमी दूर है मुख्यालय : ग्रामीणों की नाराजगी की मुख्य वजह नाईयांवाली को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाया जाना है. ग्रामीणों का कहना है कि नाईयांवाली गांव उनके गांव से करीब 18 से 19 किलोमीटर दूर पड़ता है. ऐसे में पंचायत से जुड़े छोटे-बड़े कामों के लिए उन्हें लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी. ग्रामीण लंबे समय से 3 जेएम गांव को अलग ग्राम पंचायत बनाने और यहां पंचायत मुख्यालय स्थापित करने की मांग उठा रहे हैं.
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अन्य गांव को बनाया पंचायत मुख्यालय: ग्रामीणों के अनुसार, पहले 3 जेएम गांव ग्राम पंचायत 15 एलएम के अंतर्गत आता था. इसके बाद पंचायत पुनर्गठन को लेकर 20 नवंबर, 2025 को जारी राजपत्र अधिसूचना में गांव 3 जेएम को ग्राम पंचायत के रूप में निर्धारित किए जाने का उल्लेख होने का दावा किया गया. लेकिन पुनर्गठन की प्रक्रिया के दौरान 3 जेएम के स्थान पर 1 एनजेडब्ल्यूएम को पंचायत मुख्यालय बनाए जाने से ग्रामीणों में असंतोष फैल गया.
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इस फैसले के विरोध में ग्रामीणों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां और मांगें भी रखीं. ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव के साथ हुए इस बदलाव की उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए और पूर्व निर्धारित स्थिति को बहाल किया जाना चाहिए. इसी मांग को लेकर ग्रामीणों ने मतदान से दूरी बनाकर अपना विरोध दर्ज करवाया.
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शाम 5:15 बजे तक भी नहीं खुला मतदान का खाता : मतदान बहिष्कार की सूचना मिलने के बाद प्रशासन भी ग्रामीणों को मनाने में जुटा रहा. सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं तहसीलदार राजवीर कड़वासरा ने ग्रामीणों से लगातार बातचीत कर उन्हें मतदान करने के लिए समझाया. लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. कड़वासरा के अनुसार, ग्रामीणों को लगातार समझाइश की जा रही थी. इसके बावजूद शाम 5:15 बजे तक मतदान केंद्र पर एक भी वोट नहीं पड़ा. प्रशासनिक स्तर पर ग्रामीणों से बातचीत का प्रयास जारी रहा, लेकिन ग्रामीण अपने सामूहिक निर्णय पर कायम रहे.
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