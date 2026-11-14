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पंचायत मुख्यालय विवाद: 3 जेएम के ग्रामीणों का मतदान बहिष्कार, नहीं पड़ा एक भी वोट

ग्रामीणों ने किया मतदान बहिष्कार ( ETV Bharat Sriganganagar )

श्रीगंगानगर : पंचायत चुनाव के बीच अनूपगढ़ क्षेत्र के 3 जेएम गांव में पंचायत मुख्यालय को लेकर चल रहा विवाद मतदान बहिष्कार के रूप में सामने आया. नवगठित ग्राम पंचायत नाईयांवाली के अंतर्गत आने वाले 3 जेएम गांव के ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर पंचायत चुनाव में मतदान नहीं करने का सामूहिक निर्णय लिया. मतदान प्रक्रिया शुरू होने से लेकर शाम तक गांव का एक भी मतदाता मतदान केंद्र नहीं पहुंचा. ग्रामीणों के इस फैसले के चलते मतदान केंद्र पर सन्नाटा पसरा रहा.