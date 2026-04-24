नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल गिरने पर तकरार, बीजेपी कांग्रेस के बीच जुबानी जंग
नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी की बयानबाजी जारी है.दोनों ही दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 24, 2026 at 6:57 PM IST
बिलासपुर/जगदलपुर : नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रही है.बीजेपी जहां कांग्रेस को महिला कांग्रेस विरोधी बता रही है,वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन संशोधन से जुड़ा बिल पास करा रही थी.
धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस को बताया महिला विरोधी
बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. धरमलाल कौशिक ने महिला सशक्तिकरण मुद्दे पर अपनी बात रखी. धरमलाल कौशिक ने कहा कि, देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया था. लेकिन विपक्ष के पूरे गठबंधन ने एकजुट होकर इस बिल का विरोध किया और इसे गिरा दिया.
''मोदी सरकार महिला सशक्तिकरण का कर रही काम''
उन्होंने आगे कहा कि, छत्तीसगढ़ में भी महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है. यदि यह बिल पारित होता, तो विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व मिलता, जिससे उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती.
कांग्रेस पार्टी परंपरागत रूप से इस तरह के विधेयकों का विरोध करती आई है. कांग्रेस के कुछ सहयोगी, जिनमें मौलवी भी शामिल हैं, उन्हें इस तरह के फैसलों के लिए प्रेरित करते हैं - धरमलाल कौशिक, बीजेपी नेता
बीजेपी नेता भी रहे मौजूद
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी भी मौजूद रहीं. इस दौरान बीजेपी नेताओं ने महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर देने की आवश्यकता पर जोर दिया.बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी की हमेशा से कोशिश रही है कि महिला को सशक्त किया जाए.इसके लिए मोदी सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी.लेकिन विपक्ष ने महिलाओं के हित नहीं बल्कि अहित के लिए बिल का समर्थन नहीं किया.
कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया आरोप
वहीं कोंडागांव में पीसीसी प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने कहा कि महिला आरक्षण के नाम पर बीजेपी को गुमराह करने वाला बताया है.शिल्पा देवांगन के मुताबिक बीजेपी जनता को गुमराह करके असल मुद्दों से ध्यान भटका रही है. बीजेपी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार यह बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं करती, जबकि यह पूरी तरह गलत और भ्रम फैलाने वाला दावा है.
महिला आरक्षण विधेयक साल 2023 में पारित हो चुका है. लेकिन आज तक उसे जमीन पर लागू नहीं किया गया. ऐसे में सवाल उठता है कि जब बिल पास हो गया. तो फिर महिलाओं को आरक्षण का लाभ अब तक क्यों नहीं मिला.बीजेपी ने महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन संशोधन बिल को आगे बढ़ाने की कोशिश की- शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता, पीसीसी
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये महिला सशक्तिकरण नहीं, बल्कि राजनीतिक गणित साधने की रणनीति है. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की बात करती है, जबकि 2027-28 में नई जनगणना प्रस्तावित है. ऐसे में महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ना सिर्फ देरी कराने का बहाना है. कांग्रेस की मांग है कि यदि सरकार वास्तव में महिलाओं को आरक्षण देना चाहती है, तो मौजूदा 543 लोकसभा सीटों में सीधे 33 प्रतिशत आरक्षण तत्काल लागू किया जाए.
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