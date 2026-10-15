ETV Bharat / state

लखनऊ में चैंबर के बाहर कार हटाने को लेकर विवाद; बुजुर्ग अधिवक्ता से मारपीट, कैसरबाग कोतवाली में FIR दर्ज

कैसरबाग कोतवाली में FIR दर्ज ( Photo credit: ETV Bharat )

लखनऊ : राजधानी में एक बुजुर्ग अधिवक्ता के चैंबर के बाहर कार हटाने को लेकर विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है. अधिवक्ता ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर कोतवाली कैसरबाग में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है.







एफआईआर के मुताबिक, अधिवक्ता राजेश कुमार श्रीवास्तव (66) का कैसरबाग इलाके में चैंबर है. बीती बुधवार की शाम करीब पौने सात बजे वह अपने चैंबर पहुंचे थे. इसी दौरान चैंबर के मुख्य गेट पर एक कार खड़ी थी. जिससे चैंबर के अंदर जाने में परेशानी हो रही थी. जिसके बाद उन्होंने अपनी कार बाहर खड़ी कर दी. शिकायत में उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि संबंधित कार सुबह करीब 11 बजे से वहां खड़ी है.