लखनऊ में चैंबर के बाहर कार हटाने को लेकर विवाद; बुजुर्ग अधिवक्ता से मारपीट, कैसरबाग कोतवाली में FIR दर्ज
थाना प्रभारी अंजनी कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:13 PM IST
लखनऊ : राजधानी में एक बुजुर्ग अधिवक्ता के चैंबर के बाहर कार हटाने को लेकर विवाद के बाद मारपीट का मामला सामने आया है. अधिवक्ता ने आरोपियों पर गंभीर आरोप लगाये हैं. पीड़ित अधिवक्ता की तहरीर पर कोतवाली कैसरबाग में आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है.
एफआईआर के मुताबिक, अधिवक्ता राजेश कुमार श्रीवास्तव (66) का कैसरबाग इलाके में चैंबर है. बीती बुधवार की शाम करीब पौने सात बजे वह अपने चैंबर पहुंचे थे. इसी दौरान चैंबर के मुख्य गेट पर एक कार खड़ी थी. जिससे चैंबर के अंदर जाने में परेशानी हो रही थी. जिसके बाद उन्होंने अपनी कार बाहर खड़ी कर दी. शिकायत में उन्होंने बताया कि पूछताछ करने पर पता चला कि संबंधित कार सुबह करीब 11 बजे से वहां खड़ी है.
एफआईआर के मुताबिक, आरोप है कि अधिवक्ता के पहुंचने के कुछ देर बाद दो-तीन युवक आये और कार हटाने को लेकर गाली-गलौज करने लगे. इसी दौरान उनके सहायक प्रवीण सिंह भी वहां पहुंच गये. एफआईआर के मुताबिक, आरोप है कि युवकों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी. अधिवक्ता का आरोप है कि संबंधित लोग शराब के नशें थे और उन्होंने मारपीट शुरू कर दी.
एफआईआर के मुताबिक, आरोप है कि इस दौरान प्रवीण सिंह के लगे से सोने की चेन खींच ली गई, जबकि धक्का-मुक्की के दौरान अधिवक्ता की जेब से 2500 रुपये खींच लिये गये. एफआईआर के मुताबिक, आरोप है कि मारपीट में अधिवक्ता का चश्मा टूट गया और आंख में चोट लगने के साथ नाखून से खरोंज भी आईं.
कैसरबाग थाने में 14 अक्टूबर 2026 की रात 1:10 बजे एफआईआर दर्ज की गई है. इस मामले में थाना प्रभारी कैसरबाग अंजनी कुमार मिश्रा का कहना है कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
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