डीवीसी चेयरमैन और जिला प्रशासन के हस्तक्षेप से डीवीसी बोकारो थर्मल का विवाद सुलझा, ऐश पाउंड से छाई उठाव पर बनी सहमति

बोकारो: बोकारो थर्मल स्थित दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) के 500 मेगावाट क्षमता वाले पावर प्लांट से ऐश पाउंड से छाई उठाव को लेकर संबंधित एक अस्थायी समस्या का समाधान जिला प्रशासन ने कर दिया है. प्लांट बंद होने का संज्ञान लेते हुए बोकारो उपायुक्त ने डीवीसी अध्यक्ष के साथ इस मामले पर चर्चा कर समाधान की पहल की. ​​इसके बाद, आज जिला प्रशासन के नेतृत्व में आयोजित एक बैठक में इस मामले का समाधान निकाला गया.

जिला प्रशासन ने बताया कि इस दौरान प्लांट के संचालन या विद्युत उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा. बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा के निर्देश पर, अपर समाहर्ता (एसी) मोहम्मद मुमताज अंसारी और बेरमो एसडीओ मुकेश मछुआ ने गुरुवार को बीटीपीएस स्थित सभागार में डीवीसी प्रबंधन और श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक की. बैठक में एश पाउंड से छाई उठाव कार्य से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में तकनीकी समस्याओं को समझने, श्रमिकों की जायज मांगों को पूरा करने और निर्बाध उत्पादन सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया.

अधिकारियों के बयान (Etv Bharat)

बैठक में सभी पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक रही. डीवीसी प्रबंधन ने उपस्थित अधिकारियों को आश्वासन दिया कि तकनीकी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा और श्रमिकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा. श्रमिक प्रतिनिधियों ने भी उत्पादन सुचारू बनाए रखने में सहयोग की बात कही. इस सहमति के साथ, यह निर्णय लिया गया कि भविष्य में तकनीकी या श्रमिक संबंधी किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से किया जाएगा.

बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने स्थिति पर कड़ी नजर रखी और कहा कि जिला प्रशासन का उद्देश्य औद्योगिक इकाइयों में श्रमिकों और प्रबंधन के बीच स्वस्थ संवाद और समन्वय बनाए रखना है, जिससे औद्योगिक विकास निरंतर जारी रहे.

गौरतलब है कि डीवीसी बोकारो थर्मल जिला प्रशासन के दावों में घोर विरोधाभास है. जिला प्रशासन का कहना है कि 500 ​​मेगावाट का बिजली प्लांट पूरी तरह से चालू है. प्लांट बंद नहीं हुआ है. वर्तमान में, बिजली उत्पादन सामान्य रूप से जारी है. तकनीकी समस्याओं और श्रमिकों की कुछ मांगों के कारण, कई महीनों से पिछले कई महीने ऐश पाउंड से छाई का उठाव नहीं हो रहा था.