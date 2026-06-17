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अस्पताल में चाकू लेकर पहुंचे बदमाश, 200 रुपए के बिल को लेकर किया हंगामा, CCTV में कैद

भागने के दौरान अस्पताल के मुख्य गेट पर पत्थर मारकर की तोड़फोड़, कर्मचारियों को दी जान से मारने की धमकी

hospital Attack And violence
अस्पताल में चाकू लेकर पहुंचे बदमाश, 200 रुपए के बिल को लेकर किया हंगामा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 17, 2026 at 3:10 PM IST

2 Min Read
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बिलासपुर: शहर में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब अस्पताल भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं. सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में इलाज कराने पहुंचे दो युवकों ने मात्र 200 रुपये के बिल को लेकर देर रात जमकर हंगामा किया. आरोप है कि दोनों युवकों ने अस्पताल कर्मचारियों को चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और अस्पताल के मुख्य गेट पर पत्थर मारकर उसे क्षतिग्रस्त कर फरार हो गए. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

अस्पताल में चाकू लेकर पहुंचे बदमाश, भागने के दौरान तोड़फोड़ भी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है मामला?

मिली जानकारी के अनुसार घटना 16 जून की देर रात की है तिफरा स्थित न्यू जनता अस्पताल में देर रात आदित्य बंसोड और युवराज नाम के युवक इलाज कराने पहुंचे. इलाज के बाद बिल भुगतान को लेकर अस्पताल कर्मचारियों से विवाद हुआ. जब कर्मचारियों ने बिल चुकाने को कहा तो दोनों आक्रोशित हो गए.

चाकू निकालकर धमकाया

कर्मचारियों के मुताबिक, छोटी चोट होने के कारण बीना ओपीडी शुल्क लिये मात्र ड्रेसिंग चार्ज का 200 रुपए मांगा गया लेकिन इस पर भी युवक गाली-गलौज करने लगे. इस बीच एक युवक ने अपने कमर के पास रखा धारदार बड़ा चाकू निकाला और कर्मचारियों को धमकाते हुए जान से मारने की धमकी दी.

गेट पर पत्थर भी मारा

हंगामा करने के बाद दोनों आरोपी अस्पताल से बाहर भाग निकले और जाते-जाते अस्पताल के गेट पर पत्थर मारकर उसे तोड़ दिया. जिससे कर्मचारियों के हाथ में चोटे भी आई है. पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है. वहीं घटना से अस्पताल स्टाफ और मरीजों में डर का माहौल बना हुआ है.

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अस्पताल कर्मचारी की शिकायत पर सिरगिट्टी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक आरोपी हिरासत में

अस्पताल कर्मचारी की शिकायत पर सिरगिट्टी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. मामले में सिरगिट्टी थाना प्रभारी वाय पी सिंह ने बताया कि अस्पताल में तोड़फोड़ और चाकू दिखाने के मामले में रिपोर्ट दर्ज की गई है आरोपियों की पहचान आदित्य बनसोड और युवराज के रूप में हुई है. पुलिस ने FIR दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है दूसरे की तलाश कर रही है.

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