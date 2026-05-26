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चंडीगढ़ में करोड़ों के सोने को लेकर विवाद, पीड़ित परिवारों ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार

सुनार की मौत, परिजनों ने जेवरात लौटाने से किया इनकारः पीड़ितों के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ रुपये के सोने का मामला है. लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले सुनार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी. इसके बाद जब वे अपने गहने और पैसे लेने पहुंचे तो परिवार ने लौटाने से इनकार कर दिया.

चंडीगढ़: मौली जागरा इलाके में करोड़ों रुपये के सोने के जेवरात को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी जरूरत और मजबूरी के चलते एक स्थानीय सुनार के पास करोड़ों रुपये का सोना गिरवी रखा था, लेकिन अब उन्हें न तो उनके गहने वापस मिल रहे हैं और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है.

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोपः मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है. कई पीड़ित परिवार मौली जागरा थाने और पुलिस अधिकारियों के पास इंसाफ की मांग लेकर पहुंच रहे हैं. शिकायतकर्ता सूर्यकांत और अन्य लोगों का आरोप है कि उन्होंने करीब चार महीने पहले पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

लोगों को डरस सोना वापस नहीं मिलेगाः पीड़ितों का कहना है कि उनके लाखों-करोड़ों रुपये इस मामले में फंसे हुए हैं और अब उन्हें डर है कि उनका सोना वापस नहीं मिलेगा. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सुनार के परिवार ने दुकान से सोना हटाकर कहीं और छिपा दिया है. पीड़ित परिवारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे. लोगों का कहना है कि उन्होंने भरोसे के आधार पर अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन अब उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः मौली जागर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. थाना प्रभारी जसकरण सिंह के अनुसार "इस केस में कुछ आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है. मृतक के भाई द्वारा सोना छिपाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल जांच में ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी."