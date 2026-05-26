ETV Bharat / state

चंडीगढ़ में करोड़ों के सोने को लेकर विवाद, पीड़ित परिवारों ने पुलिस से लगाई इंसाफ की गुहार

मौली जागरा में करोड़ों के सोने के जेवरात को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है.

Dispute over Gold in Chandigarh
चंडीगढ़ में करोड़ों के सोने को लेकर विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 26, 2026 at 3:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़: मौली जागरा इलाके में करोड़ों रुपये के सोने के जेवरात को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है. कई परिवारों ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी जरूरत और मजबूरी के चलते एक स्थानीय सुनार के पास करोड़ों रुपये का सोना गिरवी रखा था, लेकिन अब उन्हें न तो उनके गहने वापस मिल रहे हैं और न ही कोई स्पष्ट जवाब दिया जा रहा है.

सुनार की मौत, परिजनों ने जेवरात लौटाने से किया इनकारः पीड़ितों के मुताबिक कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ रुपये के सोने का मामला है. लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले सुनार की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद मौत हो गई थी. इसके बाद जब वे अपने गहने और पैसे लेने पहुंचे तो परिवार ने लौटाने से इनकार कर दिया.

मौली जागरा में करोड़ों के सोने के जेवरात को लेकर विवाद (ETV Bharat)

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोपः मामले को लेकर लोगों में भारी नाराजगी है. कई पीड़ित परिवार मौली जागरा थाने और पुलिस अधिकारियों के पास इंसाफ की मांग लेकर पहुंच रहे हैं. शिकायतकर्ता सूर्यकांत और अन्य लोगों का आरोप है कि उन्होंने करीब चार महीने पहले पुलिस को शिकायत दी थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

लोगों को डरस सोना वापस नहीं मिलेगाः पीड़ितों का कहना है कि उनके लाखों-करोड़ों रुपये इस मामले में फंसे हुए हैं और अब उन्हें डर है कि उनका सोना वापस नहीं मिलेगा. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि सुनार के परिवार ने दुकान से सोना हटाकर कहीं और छिपा दिया है. पीड़ित परिवारों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे. लोगों का कहना है कि उन्होंने भरोसे के आधार पर अपने गहने गिरवी रखे थे, लेकिन अब उन्हें न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है.

क्या बोले पुलिस अधिकारीः मौली जागर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है. थाना प्रभारी जसकरण सिंह के अनुसार "इस केस में कुछ आरोपियों को अदालत से जमानत मिल चुकी है. मृतक के भाई द्वारा सोना छिपाने के आरोप लगाए गए हैं, लेकिन फिलहाल जांच में ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और कानून के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी."

ये भी पढ़ें-यमुनानगर में नौकर की करतूत, पैसे और जेवरात लकर फरार, नशीला पदार्थ खिलाकर घरवालों को किया बेहोश

TAGGED:

सोने के जेवरात को लेकर विवाद
7 करोड़ के जेवरात का विवाद
DISPUTE OVER JEWELRY WORTH 7 CRORE
DISPUTE OVER GOLD IN CHANDIGARH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.