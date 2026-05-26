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गोरखपुर: बाइक को रास्ता देने को लेकर विवाद, मारपीट, फूंक दी कार

जानकारी के मुताबिक, नगवा गांव निवासी नंदन पांडेय किराए पर कार चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते हैं. सोमवार रात वह कार लेकर घर लौट रहे थे. पुलिस के मुताबिक, गांव की एक संकरी गली में सामने से बुलेट बाइक पर सवार कुछ युवक आ गए. रास्ता देने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई. पीड़ित के मुताबिक, बाइक सवार युवकों ने उसे कार से बाहर खींच लिया और उनके साथ जमकर मारपीट की.

गोरखपुर: गीडा क्षेत्र में बुलेट को रास्ता देने के विवाद में कार सवार को जमकर पीटा गया. साथ ही कार को आग के हवाले कर दिया. जब तक पुलिस पहुंचती, कार खाक हो चुकी थी. इसम मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है.

आरोप है कि हमलावरों ने कार का शीशा तोड़ दिया और बाद में कार में आग लगा दी. देखते ही देखते कार धू-धू कर जलने लगी. नंदन के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह बीचबचाव कर उनकी जान बचाई. इधर, घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

मारपीट में घायल नंदन को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. गीडा पुलिस ने तेजी दिखाते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी. सीओ गीडा ने बताया कि गाड़ी आगे-पीछे करने के विवाद में मारपीट हुई है. पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर देर रात घटना में शामिल दो आरोपियों को हिरासत में लिया गया है. जिनकी पहचान कपिल सिंह और विशाल सिंह के रूप में हुई है. बाकी अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

इस घटना के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया है. पुलिस लगातार गश्त कर रही हैय. इस बारे में सीओ गीडा योगेंद्र सिंह ने बताया कि दो पक्षों में विवाद हुआ था, जिसको लेकर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को हिरासत में लिया है. उनसे पूछताछ की जा रही है.

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