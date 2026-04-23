ETV Bharat / state

मां की मौत के बाद भाइयों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद, जानें पूरा माजरा

पलामू में मां के अंतिम संस्कार को लेकर भाइयों के बीच विवाद हो गया. खबर में जानें पूरा माजरा

Dispute Over Funeral Rites
पलामू का चैनपुर थाना. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 23, 2026 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव में मां की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर भाइयों के बीच विवाद हो गया. मृत महिला के छह बेटे हैं. जिनमें दो बेटों ने दूसरा धर्म अपना लिया है. मां की मौत के बाद चार बेटे अपने धर्म के अनुसार, जबकि दो बेटे अपने धर्म के अनुसार मां का अंतिम संस्कार करना करना चाहते थे. इसी बात को लेकर भाइयों के बीच विवाद हो गया.

यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई. जिसके बाद गांव के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवि जमा हुए. बाद में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सभी भाइयों के साथ बैठक की और चार भाइयों के अनुसार मां का अंतिम संस्कार का निर्णय लिया गया.

सलतुला के मुखिया के पति हरिद्वार सिंह ने बताया कि दो भाइयों ने दूसरे धर्म को अपना लिया है, जबकि चार भाई अपने ही धर्म में है. मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन पंचायत में इस विवाद को सुलझा लिया गया है.

इस संबंध में चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. ग्रामीणों ने आपस में ही मामले को सुलझा लिया है. दरअसल, जिस परिवार में यह विवाद हुआ है वह आदिवासी परिवार है और परिवार के दो भाइयों ने अपना धर्म बदल लिया था.

TAGGED:

DISPUTE OVER FUNERAL RITES
DISPUTE AMONG BROTHERS
DISPUTE AFTER MOTHER DEATH
पलामू में अंतिम संस्कार पर विवाद
FUNERAL RITES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.