ETV Bharat / state

मां की मौत के बाद भाइयों में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद, जानें पूरा माजरा

पलामूः जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के सलतुआ गांव में मां की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर भाइयों के बीच विवाद हो गया. मृत महिला के छह बेटे हैं. जिनमें दो बेटों ने दूसरा धर्म अपना लिया है. मां की मौत के बाद चार बेटे अपने धर्म के अनुसार, जबकि दो बेटे अपने धर्म के अनुसार मां का अंतिम संस्कार करना करना चाहते थे. इसी बात को लेकर भाइयों के बीच विवाद हो गया.

यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई. जिसके बाद गांव के जनप्रतिनिधि और बुद्धिजीवि जमा हुए. बाद में जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने सभी भाइयों के साथ बैठक की और चार भाइयों के अनुसार मां का अंतिम संस्कार का निर्णय लिया गया.

सलतुला के मुखिया के पति हरिद्वार सिंह ने बताया कि दो भाइयों ने दूसरे धर्म को अपना लिया है, जबकि चार भाई अपने ही धर्म में है. मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन पंचायत में इस विवाद को सुलझा लिया गया है.

इस संबंध में चैनपुर के थाना प्रभारी श्रीराम शर्मा ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है. ग्रामीणों ने आपस में ही मामले को सुलझा लिया है. दरअसल, जिस परिवार में यह विवाद हुआ है वह आदिवासी परिवार है और परिवार के दो भाइयों ने अपना धर्म बदल लिया था.