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धर्म बदलने पर अंतिम संस्कार में विवाद, तुलसी पत्र खाकर मूल धर्म में वापसी, फिर हुआ क्रिया कर्म

धर्म बदलने पर अंतिम संस्कार में विवाद ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी : धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र सिहावा थाना इलाके में एक महिला के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में जमकर विवाद खड़ा हो गया. महिला की मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों और समाज के लोगों ने गांव में अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध कर दिया. मामला इतना बढ़ा कि गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और कई घंटे तक बैठक चलती रही.





हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हो अंतिम संस्कार

सिहावा थाना क्षेत्र के बेलर गांव के नवागांव में 55 वर्षीय पियन साहू का अचानक निधन हो गया. मृतका तलाकशुदा थीं और अपने मायके में रह रही थीं. मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था, इसी दौरान ग्रामीणों और समाज के लोगों ने गांव में अंतिम संस्कार करने पर आपत्ति जताई. ग्रामीणों का आरोप था कि मृतिका का परिवार पिछले करीब आठ साल से ईसाई मिशनरी की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था. गांव और समाज के पारंपरिक रीति-रिवाजों में शामिल नहीं होता था. इसलिए गांव की परंपरा और हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए.

धर्म बदलने पर अंतिम संस्कार में विवाद (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अलग धर्म मानने के कारण विवाद

ग्रामीण और साहू समाज के पदाधिकारी कवर राम साहू ने बताया कि मृतका का परिवार काफी समय से समाज से अलग चल रहा था. ग्राम विकास समिति की ओर से उन्हें कई बार समाज में वापस आने के लिए कहा गया था,लेकिन परिवार वापस नहीं आया.