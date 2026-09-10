धर्म बदलने पर अंतिम संस्कार में विवाद, तुलसी पत्र खाकर मूल धर्म में वापसी, फिर हुआ क्रिया कर्म
धमतरी के धर्म बदलने के बाद मृत महिला के अंतिम संस्कार में विवाद हुआ.जिसे परिवार ने ग्रामीणों की रजामंदी से सुलझाया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 10, 2026 at 6:39 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र सिहावा थाना इलाके में एक महिला के अंतिम संस्कार को लेकर गांव में जमकर विवाद खड़ा हो गया. महिला की मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहा था, लेकिन ग्रामीणों और समाज के लोगों ने गांव में अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध कर दिया. मामला इतना बढ़ा कि गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और कई घंटे तक बैठक चलती रही.
हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक हो अंतिम संस्कार
सिहावा थाना क्षेत्र के बेलर गांव के नवागांव में 55 वर्षीय पियन साहू का अचानक निधन हो गया. मृतका तलाकशुदा थीं और अपने मायके में रह रही थीं. मौत के बाद परिवार अंतिम संस्कार की तैयारी में जुटा था, इसी दौरान ग्रामीणों और समाज के लोगों ने गांव में अंतिम संस्कार करने पर आपत्ति जताई. ग्रामीणों का आरोप था कि मृतिका का परिवार पिछले करीब आठ साल से ईसाई मिशनरी की गतिविधियों से जुड़ा हुआ था. गांव और समाज के पारंपरिक रीति-रिवाजों में शामिल नहीं होता था. इसलिए गांव की परंपरा और हिंदू रीति-रिवाजों के मुताबिक ही अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए.
अलग धर्म मानने के कारण विवाद
ग्रामीण और साहू समाज के पदाधिकारी कवर राम साहू ने बताया कि मृतका का परिवार काफी समय से समाज से अलग चल रहा था. ग्राम विकास समिति की ओर से उन्हें कई बार समाज में वापस आने के लिए कहा गया था,लेकिन परिवार वापस नहीं आया.
अंतिम संस्कार के समय गांव में मुनादी होने पर ग्रामीण सामान्य तौर पर लकड़ी और अन्य सहयोग लेकर पहुंचते हैं, लेकिन इस मामले में परिवार के सामाजिक रूप से अलग रहने के कारण लोगों में नाराजगी थी. बैठक में परिवार ने हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार और आगे समाज के साथ चलने की बात स्वीकार की, जिसके बाद विवाद समाप्त हुआ - कवर राम साहू, पदाधिकारी, साहू समाज
परिवार वापस हिंदू धर्म में शामिल
वहीं मृतका के भाई उमेश साहू ने बताया कि उनका परिवार करीब आठ साल से ईसाई मिशनरी में जा रहा था. अंतिम संस्कार के समय गांव में परेशानी की स्थिति बनीं
ग्रामीणों के साथ बैठक में समझौता हुआ. परिवार अब समाज के साथ रहेगा और गांव के रीति-रिवाजों के अनुसार सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होगा-उमेश साहू, मृतका का भाई
परिवार को दोबारा समाज में शामिल करके अंतिम संस्कार
विवाद बढ़ने के बाद ग्राम पंचायत, ग्राम विकास समिति और समाज के प्रमुख लोगों की मौजूदगी में बैठक बुलाई गई. कई घंटे तक चली बैठक में दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई. आखिरकार परिवार की ओर से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करने और आगे गांव-समाज के कार्यक्रमों में शामिल होने पर सहमति बनी. इसके बाद ग्रामीणों और समाज के लोगों ने परिवार को दोबारा समाज में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की.
मंदिर में हुई धर्म वापसी
ग्रामीणों के मुताबिक गांव के मंदिर में नारियल चढ़ाकर पूजा-अर्चना कराई गई. गंगाजल का छिड़काव किया गया और तुलसी पत्र खिलाकर शुद्धिकरण की रस्म भी निभाई गई. इसके बाद परिवार और ग्रामीणों की सहमति से महिला का अंतिम संस्कार किया गया.
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