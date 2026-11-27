ETV Bharat / state

गुरुग्राम में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद: 25 साल के युवक की हत्या, शव को मिट्टी में दबाकर डाला नमक

आरोपी बबलू, फाइल फोटो ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद हो गया. जिसमें 25 साल के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई. वारदात के बाद आरोपियों ने शव को कादरपुर टी-पॉइंट के पास एक पुराने पानी के टैंक में दबा दिया. इतना ही नहीं, शव को मिट्टी से ढकने से पहले उसके ऊपर नमक भी डाला गया. गुरुग्राम पुलिस ने मामले में एक आरोपी को उत्तर प्रदेश के बदायूं से गिरफ्तार किया है.

परिजनों ने की तलाश पर नहीं मिले साक्ष्य: पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान नईम (25) के रूप में हुई है, जो गुरुग्राम में मूंगफली बेचने का काम करता था. 11 नवंबर को उसके भाई ने नईम की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में बताया गया कि नईम 8 नवंबर की शाम बैटरी चार्ज करने के लिए चार्जर लेने दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा.

परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. बाद में सेक्टर-50 में मिला एक मोबाइल फोन नईम का निकला. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ CCTV फुटेज भी खंगाली. जांच के दौरान 22 नवंबर को कादरपुर टी-पॉइंट के पास खाली खेतों में बने एक पुराने पानी के टैंक के नजदीक जमीन में दबा हुआ शव बरामद हुआ. क्राइम और फिंगरप्रिंट टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए, बाद में शव की पहचान लापता नईम के रूप में हुई.



4-5 साल से साथ करते थे मूंगफली बेचने का काम: पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी बबलू और नईम पिछले 4-5 सालों से गुरुग्राम में साझेदारी में मूंगफली बेचने का काम करते थे. दोनों के बीच पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद के चलते 8 नवंबर को सेक्टर-63A के पास बनी झुग्गियों में दोनों के बीच कहासुनी हो गई.